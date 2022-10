Due giovani, poco più che ventenni, sono state travolte e uccise da un pirata della strada che le ha lasciate agonizzanti sull’asfalto.

Le due ragazze – due ragazze di 24 e 26 anni – si erano fermate per prestare soccorso ad altri automobilisti che avevano avuto un un’incidente.

Le due giovani di nazionalità belga – Jessy Dewildeman e Wibe Bijls – sono state falciate e uccise da un pirata della strada sulla A24 Roma-Teramo all’altezza dello svincolo per Tor Cervara, direzione della Capitale. La tragedia si è consumata nella tarda serata di sabato 8 ottobre. L’uomo le avrebbe centrate con l’auto e poi si sarebbe dato alla fuga a piedi. Le due vittime erano arrivate nella Capitale per le vacanze il giorno prima. Sabato sera, intorno alle 22,30, si erano fermate per prestare aiuto ad altri automobilisti che avevano appena avuto un incidente quando, all’improvviso, è piombata loro addosso la vettura. Inutili i tentativi dei soccorritori el 118: per le due ragazze non c’è stato nulla da fare. Le due ventenni sono morte nel giro di pochi minuti .

Gli agenti stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto, soprattutto stanno ascoltando i testimoni e acquisendo le immagini delle telecamere. L’uomo che le ha travolte e poi è fuggito, è stato rintracciato: dovrà rispondere del reato di omicidio stradale. Le due amiche avevano in comune la passione per l’Italia dove avevano studiato insieme qualche tempo fa. E insieme, avevano deciso di tornare. In Belgio avevano frequentato la scuola alberghiera Rhizo Hotelschool di Kortrijk. Wibe lavorava in un ristorante a Menen. Jessy era originaria di Wevelgem, nelle Fiandre occidentali ed era inserita in una organizzazione di volontariato di Gent. Il sindaco di Menen, Eddy Lust, è intervenuto sulla tragedia e ha commentato: “Ho sentito le autorità italiane, ma neanche loro sanno come sia potuto accadere l’incidente. Ecco perché domenica pomeriggio si è tentato di fare una ricostruzione, ma è ancora presto per avere risposte”. Poco tempo fa anche un bambino di 11 anni, Romeo Golia, è stato investito e ucciso da un’auto mentre attraversava la strada. Il piccolo è morto sotto gli occhi della mamma. Alla guida della vettura che lo ha investito sulle strisce pedonali, un ragazzo di 21 anni