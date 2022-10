Reazione a catena: arriva la rivelazione shock

Ancora un episodio shock nel seguitissimo programma di Rai 1. Ecco la rilevazione incredibile fatta a Reazione a catena

È nuovamente al centro della scena uno dei programmi e quiz show più amati e seguiti nel pomeriggio di Rai 1. Il Quiz game ha infatti attirato ancora una volta l’attenzione per via di una rivelazione incredibile da parte di alcuni famosi concorrenti.

Durante la diretta, infatti, il gruppo de “Le tre e un quarto” ha fatto una dichiarazione shock che in tantissimi non si aspettavano. Ecco che cos’hanno detto a Reazione a catena.

Rivelazione shock a Reazione a catena: “Ecco perché ci siamo ritirate”

Grandi emozioni e sorpresa per coloro che seguono il game show pomeridiano “Reazione a Catena”. La puntata di giovedì 6 ottobre ha infatti regalato grandi emozioni ai telespettatori. I fan del programma, infatti, non hanno più trovato le campionesse in carica, Carolina Iadanza, Elisa Ferrazzano e Letizia Bianchini.

Il gruppo de “Le tre e un quarto”, infatti, sono state una delle squadre più forti e vincenti da quando esiste il gioco. Ma in moltissimi si sono chiesti perché non fossero ancora presenti in studio. Purtroppo, proprio durante il programma è arrivata la rivelazione shock. Le ragazze hanno infatti deciso di ritirarsi da imbattute, dopo aver vinto circa 230 mila euro durante le 23 puntate che hanno affrontato.

“È stata una decisione molto sofferta ma inevitabile – ha detto Carolina, una delle tre del gruppo, intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni – Letizia ha l’obbligo di frequentare l’università e, se avessimo continuato il programma, avrebbe perso l’opportunità della borsa di studio”.

La Iadanza, infatti, lo studio viene prima di tutto e non era possibile rinunciare all’università. Tuttavia, il loro percorso è stato altamente soddisfacente: “Abbiamo vinto circa 76mila euro a testa – ha continuato – e la nostra partecipazione è andata al di là delle più rosee aspettative”.

Marco Liorni è rimasto sorpreso dalla notizia. Il conduttore del programma ha dato la notizia nel pomeriggio ma, secondo la Iadanza, ha compreso le ragioni del trio. Con il denaro vinto, la donna ha dichiarato di voler investire parte della vincita per continuare i suoi progetti, ovvero continuare gli studi e fare un viaggio con il suo ragazzo e poi uno con suo fratello.