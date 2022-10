Paradiso delle signore: notizia shock!

Ecco tutte le anticipazioni per la nuova puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il prossimo lunedì 10 ottobre.

Una puntata particolare e ricca di emozione quella che andrà in onda il prossimo lunedì 10 ottobre su Rai Uno della fiction Il Paradiso delle Signore.

Le anticipazioni del nuovo episodio fanno capire proprio che sarà una puntata molto intensa e che farà emozionare, non poco, tutti i suoi telespettatori.

Allora, andiamo a leggere tutte le anticipazioni sulla nuova puntata della soap opera che va in onda su Rai Uno.

Il 9 ottobre 1963 c’è stata la tragedia del Vajont, dove una frana precipitò nelle acque del bacino alpino dell’omonima diga ed il superamento della diga da parte dell’onda generata provocò un’inondazione tale da distruggere vari paesi, tra cui Longarone.

Il Paradiso delle Signore: tutte le anticipazioni

Purtroppo, questa tragedia portò via più di 2000 persone ai propri cari e tra di loro ci furono anche molti bambini e ragazzi ancora molto piccoli.

E sarà proprio questo l’argomento principale nella puntata della fiction, nella quale vedremo tutti come saranno coinvolti e come si faranno in quattro pur di aiutare i più bisognosi.

In particolar modo ci saranno Marcello e Salvatore prepareranno derrate di cibo per gli sfollati, mentre Don Saverio attiverà una raccolta di abiti e coperte da spedire nei luoghi dell’immane sciagura.

Vittorio, invece, su consiglio di Roberto si candiderà per una campagna di sensibilizzazione a favore delle vittime del Vajont.

Ed inoltre, Adelaide organizzerà al Circolo una raccolta fondi e per ottenere il finanziamento da Umberto incaricherà Fiorenza.

E Gloria, invece, per le vittime del Vajont, prenderà la decisione di devolvere in beneficenza la somma che ha ricevuto in eredità che le ha lasciato la signora francese che mentre si trovava in carcere l’aveva protetta.

Verrà riprodotta, quindi, su Rai Uno una delle tragedie della nostra Penisola, nella fiction Il Paradiso delle Signore. Questo, e molto altro lo potrete vedere lunedì 10 ottobre, quando andranno in onda le nuove puntate della soap opera della Rai.

Vi ricordiamo che Il Paradiso delle Signore va in onda tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle ore 16:05. E voi siete fan della trasmissione?