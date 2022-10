Miss Italia 2022, arriva la bomba: ci sarà davvero questo ritorno al passato? I fan seguono con interesse gli ultimi svolgimenti.

Miss Italia è da sempre un concorso simbolo del nostro mondo dello spettacolo; a vincere la kermesse di bellezza, nel corso degli anni, sono stati nomi che poi hanno avuto brillanti carriere.

Da Anna Valle a Miriam Leone, passando per Martina Colombari, Roberta Capua, Francesca Chillemi e anche due donne amatissime come Gina Lollobrigida e Sophia Loren; le Miss, nel nostro paese, hanno spesso fatto la storia del mondo dello spettacolo. Ecco perché i nuovi rumors entusiasmano i fan: ci sarà un ritorno al passato?

L’ultima edizione di Miss Italia è stata trasmessa dalla piattaforma streaming Hellbiz, di cui tra l’altro un’ex-vincitrice come Carolina Stramare è volto; a condurre anche un’altra star amatissima come Elettra Lamborghini.

Stando però a quanto riportato da tvblog.it (e ripreso anche dal sito La Nostra TV) il celebre concorso di bellezza potrebbe tornare per la prossima edizione di nuovo sulla Rai; ancora sono storiche le edizioni condotte da Fabrizio Frizzi, rimaste nel cuore di tutti gli spettatori.

Il format in questi ultimi anni non ha avuto molta fortuna, anche a causa dei continui cambi di rete; il ritorno “a casa” in Rai potrebbe rilanciare la storica kermesse, con la pista su Rai 2 che sembra piuttosto percorribile.

I rumors, in questo senso, parlano della possibilità di trasmettere per questa edizione la finale di Miss Italia in seconda serata proprio su Rai 2, nella speranza che gli ascolti vadano meglio degli ultimi precedenti.

Al momento, la detentrice della fascia è Zeudi Di Palma, apparsa di recente sul piccolo schermo anche con Big Show di Enrico Papi; chi sarà la ragazza che le succederà come reginetta d’Italia? Come ha rivelato Roberta Capua in una recente intervista però, il percorso nel concorso di bellezza potrebbe riservare anche delle insidie ed essere rischioso, nonostante molte Miss siano arrivate al successo.