Mattino 5 shock: Raffaello Tonon l’affonda con le parole

Raffaello Tonon scatena tutta la sua ira durante l’ultima puntata di Mattino Cinque: scopriamo insieme cos’è successo.

Le azioni e i comportamenti dei partecipanti della settima edizione del Grande Fratello Vip hanno causato un vero e proprio scandalo mediatico. Oltre ad essere stati contestati da diversi personaggi pubblici, i membri del cast sono divenuti argomento di dibattito presso diversi studi televisivi, tra cui Mattino Cinque – condotto da Federica Panicucci. In occasione della discussione rispetto a quanto avvenuto nella Casa, Raffaello Tonon ha voluto esprimere la sua opinione in merito.

Egli infatti – non solo partecipò come concorrente nella seconda edizione del Grande Fratello Vip – ma visse sulla sua stessa pelle la sofferenza derivata da una condizione di depressione. Raffaello Tonon entrò nella casa con il medesimo stato d’animo celato di Marco Bellavia, con la differenza che l’opinionista e conduttore venne accolto con amore e affetto.

Durante il Gf Vip2 infatti, Tonon ebbe la possibilità di conoscere Luca Onestini, il quale aiutò il coinquilino a superare le sue insicurezze e malesseri emotivi. Tutt’oggi i due sono inseparabili e appaiono spesso insieme: la loro amicizia appassionò a tal punto di telespettatori, che il popolo del web decise di indentificarli con l’appellativo di Oneston. Marco Bellavia è stato decisamente più sfortunato.

Raffaello Tonon, parole di fuoco riservate a Ginevra Lamborghini

Il conduttore in particolare non ha amato l’atteggiamento da martire di Ginevra Lamborghini in seguito alla comunicazione della squalifica. Ciò che ha colpito particolarmente Raffaello Tonon risiede nel dettaglio secondo cui i concorrenti, più che amareggiati per il loro comportamento, si sono mostrati disperati rispetto all’opinione del pubblico a casa. L’ex concorrente ha pertanto riservato delle parole di fuoco per la sorella minore di Elettra Lamborghini. Vediamo insieme le sue parole.

“Un pianto con poche lacrime” – ha esordito a Mattino Cinque – “Qui ci sono due problemi: da questa donna, che non ha avuto un pensiero sul danno creato a Bellavia, ho capito che ha paura del giudizio esterno, ha paura di non poter più stare dentro quella scatola”. Insomma, secondo Tonon il pianto non derivava dal pentimento, bensì dalla consapevolezza di aver fatto una pessima figura, proprio in occasione del suo debutto sul piccolo schermo.

Neanche le parole di Patrizia Groppelli, la quale ha reputato l’atteggiamento di Bellavia invadente rispetto alla confort zone di Ginevra, sono servite a far cambiare idea a Raffello Tonon: “Marco le ha dato un pizzicotto bonariamente” – ha sottolineato Tonon – “Non può essere paragonato ad un’invasione di spazio quando abbiamo bambine di 15 anni alle sei del pomeriggio violentate dai mostri”.