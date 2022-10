Luciana Littizzetto con la figlia Svetlana, ecco la rarissima foto

La talentuosa comica di Che tempo che fa pubblica un’immagine commovente: Luciana Littizzetto presenta sua figlia Svetlana.

Luciana Littizzetto deve la sua notorietà al noto programma targato Rai – Che tempo che fa, occasione in cui la comica ha spesso parlato di argomenti di attualità con la sua inconfondibile ironia e l’irrinunciabile sarcasmo. Parliamo infatti di una donna che sicuramente non ha paura di esprimere ciò che pensa realmente, una delle poche che associa spesso parola e azione.

Figura molto attiva nel sociale, la talentuosa Lucianina (così chiamata simpaticamente da Fabio Fazio, conduttore di Che tempo che fa) ha adottato due splendidi bambini, oggi ragazzi maturi. Non è però finita qui: talvolta, la comica ha anche fatto riferimento ad una terza persona, anch’essa considerata sua figlia. Parliamo di una ragazza che conosce fin da quando era bambina e che tutt’oggi conserva uno splendido rapporto con la figlia dell’attrice, Vanessa. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Luciana Littizzetto presenta sua figlia Svetlana sui social

In occasione del progetto Chernobyl, Luciana Littizzetto ebbe la possibilità di accogliere una bambina bielorussa in casa sua. Anni or sono, la piccola Svetlana raggiunse l’Italia e rimase ospite in casa della comica per diverso tempo; dopodiché, si trasferì a Minsk dove ottenne un lavoro come insegnante di tedesco. Le due donne vennero quindi separate, prima dalla pandemia ed ora dalla guerra in Ucraina.

Per mesi, Luciana tentò di riportare Svetlana in Italia in modo da salvarla dalla guerra, ma la burocrazia e i vari ostacoli sembravano rendere l’impresa impossibile. Ora, dopo settimane di lacerante attesa, la comica è riuscita a riabbracciare la figlia acquisita, salvandola dall’atrocità della guerra.

“In questi mesi pensavo che non ci sarei riuscita a riportarla in Italia” – ha raccontato la Littizzetto – “Non capivo se fosse solo difficile o proprio impossibile. Ma non mi sono arresa, non ci siamo arrese. Ed eccoci qua, felici”. Parole che hanno commosso l’intero popolo del web, in pensiero per i profughi che ogni giorno tentano di uscire dai confini dell’Ucraina per raggiungere la salvezza.