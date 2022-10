Grey’s Anatomy anticipazioni: succederà veramente

Grey’s Anatomy 19: cosa succederà nella seconda puntata che andrà in onda giovedì prossimo in America? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

Torna in America la 19° stagione di uno degli show più amati di tutta la televisione, Grey’s Anatomy. Giovedì è andato in onda la prima puntata, dove abbiamo fatto la conoscenza dei nuovi specializzandi.

Eravamo abituati a sentire il discorso introduttivo da parte del dottor Richard Webber, ma questa volta lo ha fatto la dottoressa Meredith Grey.

C’è uno spazio temporale di circa sei mesi e per tutto questo tempo, la protagonista dello show non ha più visto l’uomo di cui è innamorata Nick Marsh.

Torna al Grey Sloan Memorial Hospital anche la dottoressa Miranda Bailey – con un nuovo look – spinta soprattutto dalla curiosità di vedere i nuovi specializzandi.

E tra di loro, però, c’è anche una sorpresa, ovvero il nipote di Derek Shepherd. Amelia ammette che adorava lo zio e che per lui era il suo nipote preferito.

Grey’s Anatomy 19: cosa succede nella seconda puntata?

E come il neurochirurgo diceva sempre nella sua sala operatoria, anche il giovane specializzando prima di partecipare ad un’operazione ha detto “è un bel giorno per salvare le vite”.

E alla fine sono tornati anche la dottoressa Altman e il dottor Hunt che ha è riuscito a mantenere la sua licenza. Il chirurgo, però, dovrà essere supervisionato per circa sei mesi.

La showrunner Vernoff in una intervista ha rivelato il motivo che porterà via da Seattle la dottoressa Grey. Il tutto sarà collegato ai suoi figli: infatti, la showrunner ha sepcificato “Qualcosa succede con i suoi figli che cambia il corso dei piani per la sua vita”.

Intanto, andiamo a scoprire cosa succederà nella seconda puntata di Grey’s Anatomy 19. La puntata si intitola “Wasn’t Expecting That”. Andiamo a leggere la sinossi rilasciata dalla ABC.

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio “I chirurghi frequentanti e tirocinanti lavorano insieme per risolvere un mistero medico quando un ragazzo del college arriva con quella che sembra prima un’intossicazione alimentare, ma ha escalation e complicazioni terribili. Nel frattempo, Jo passa il suo giorno libero con Bailey”.

Cosa ne pensate della nuova puntata di Grey’s Anatomy 19? I nuovi specializzandi riusciranno ad entrare nel cuore di tutti i fan dello show?