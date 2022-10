Gratta e Vinci: costa 1 euro ma ne puoi vincere 10.000!

Esiste un Gratta e Vinci dal costo di un solo euro che può darti la possibilità di vincerne 10.000! Ecco di quale biglietto stiamo parlando

In momenti di grave crisi economica come quello che stiamo vivendo è piuttosto normale che molte persone cerchino di aumentare le proprie entrate finanziarie, anche attraverso nuove modalità. È molto diffusa infatti, l’abitudine di acquistare biglietti della lotteria nei tabacchi per tentare la fortuna.

Ma a portare una grossa novità in questo panorama è il nuovo Gratta e Vinci che potrebbe portare una grossa vincita. Si tratta, infatti, di un biglietto dal costo di un solo euro ma che può far vincere circa 10.000 euro. Ecco di quale stiamo parlando.

Ecco il nuovo biglietto della lotteria da 1 euro che ne fa vincere 10.000

Prima di proseguire con l’articolo è importante ricordare che il gioco d’azzardo potrebbe portare a dipendenza, ed è dunque molto importante giocare solo in maniera sporadica, stando attenti a non sperperare i propri guadagni.

Negli ultimi mesi, le difficoltà economiche sono aumentate a dismisura ed è comprensibile che molti abbiano cercato di aumentare le proprie entrate. Proprio in questo periodo è stato reso disponibile un nuovo Gratta e Vinci 2022. Si tratta di un biglietto dal costo di un solo euro ma, nel caso si riuscisse a trovare quello vincente, permetterebbe di vincere 10.000 euro.

Inoltre, vi è una novità particolarmente curiosa. Coloro che non hanno voglia di recarsi in un’edicola o in un tabacchi, possono acquistare il biglietto direttamente online. In questo modo basterà un semplice smartphone per avere un Gratta e Vinci e tentare la fortuna. Spendendo solo 1 euro, infatti, si avrà la possibilità di vincerne 10.000 (occhio però alle statistiche di vincita).

Il Biglietto in questione si chiama “Banana Colors” ed ha una precisa modalità di gaming. Nel gioco c’è una scimmietta con 7 palline da lanciare. Questa scorrerà in alto e starà a noi decidere in quale punto farla cadere, atterrando in una sorta di labirinto.

Sarà la nostra scelta che determinerà dove cadrà la sua caduta. La scimmietta cadrà infatti in un recipiente colorato, ma per avere la vittoria e vincere l’ambito premio servirà essere bravi a far cadere la pallina per tre volte nello stesso identico recipiente.

Le probabilità di vincere 10.000 sono piuttosto basse: 1 su 600mila giocate. Le statistiche sono migliori per la vincita di 2€: 1 ogni 9,52 giocate.