Elisabetta Gregoraci, le foto in bianco e nero sono una bomba: la conduttrice sembra una dea, davvero stupenda.

Elisabetta Gregoraci continua ad incantare i suoi tantissimi fan, sempre estasiati dalla sua bellezza splendente. Sempre attiva sui social, questo è un periodo d’oro per la conduttrice calabrese; tra attività lavorativa e novità in amore, sembra davvero essere felice.

La sua bellezza poi, sembra crescere mese dopo mese; tornata dalle vacanze estive è più in forma che mai e le ultime foto in bianco e nero sono una bomba. Nel servizio fotografico è davvero una dea, eccola.

Elisabetta Gregoraci, le foto in bianco e nero sono una bomba: una dea

Continua ad essere sotto i riflettori la conduttrice calabrese, che di recente pare essere uscita allo scoperto col suo nuovo compagno, l’imprenditore Giulio Fratini; secondo alcune testate e le foto dei paparazzi infatti, sarebbero ormai una coppia a tutti gli effetti.

La Gregoraci si è davvero impegnata, perdendo quel “ruolo” da single ambitissima del mondo dello spettacolo? Intanto, sui social continua a mostrarsi bella come non mai, pubblicando alcuni scatti dal backstage di un servizio fotografico.

Come si vede nel nuovo post infatti, la Gregoraci ha posato per delle foto in bianco e nero con una vestaglietta nera aderente che lascia intravedere il suo corpo scolpito; l’effetto vedo-non vedo dell’outfit, amplificato dalle tonalità cromatiche della foto, enfatizzano tutta la bellezza di Elisabetta, quasi una dea alla vista.

Le lunge gambe, scoperte, si intravedono a malapena, mentre in primo piano il florido décollété viene contenuto dalla conduttrice; lo scatto lascia tutti i fan senza parole, che a migliaia hanno non soltanto messo like, ma anche commentato nello spazio apposito.

” Attimi Rubati – momenti, istanti che parlano di me” scrive lei nella didascalia, mentre arriva il solito commento della sorella Marzia (che lascia un cuore) così come delle tante fan page che sostengono la conduttrice.

“Gli scatti rubati sono sempre i più belli, poi adoro le foto in B&n perché racchiudono l’anima delle persone. Sei Una dea!🤍” scrive invece una fan, esprimendo pienamente il pensiero di molti.