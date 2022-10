Una vita anticipazioni, Aurelio cerca di strozzarla: gesto di rabbia del Quesada, ecco cosa succede nei prossimi episodi.

Una Vita si sta avviando progressivamente verso la sua conclusione, dopo aver intrattenuto per diversi anni il pubblico spagnolo e anche quello di Canale 5; episodio dopo episodio, ci avviciniamo al gran finale della telenovela spagnola.

Negli scorsi episodi, abbiamo visto come Genoveva abbia subito un forte trauma: una delle sue zie l’ha chiamata da Bilbao e le ha rivelato come sia stato reso pubblico un suo segreto. La telefonata ha totalmente sconvolto la Salmeron: cosa le succederà in futuro? Le anticipazioni per i nuovi episodi.

Una vita anticipazioni: Aurelio cerca di strozzarla

Sconvolta da quanto successo, Genoveva sta ripensando a tutti i suoi misfatti e, soprattutto, pare piangere al ricordo di un bebé: quale segreto nasconde la Salmeron?

Di sicuro, è una situazione che la sta distruggendo, tanto che Genoveva ha ingerito una grande quantità di calmanti, arrivando a rischiare la vita. Solo l’arrivo di Marcelo e l’intervento tempestivo di Ignacio hanno impedito che la Salmeron perdesse la vita e con lei il bambino che porta in grembo.

Aurelio è rimasto all’oscuro di tutto quanto, ma prima o poi dovrà essere informato; sarà Marcelo a comunicare quanto successo al suo signore, scatenando completamente la sua ira. Stando alle anticipazioni infatti, il Quesada è furioso con la moglie tanto che, durante un confronto, è quasi sul punto di strozzarla; quello che sta veramente a cuore ad Aurelio, più che la salute di Genoveva, è la vita del bambino che stanno aspettando.

Ad impedire che Aurelio commetta un gesto folle è Marcelo, che fortunatamente anche questa volta riesce ad arrivare tempestivamente e a far ragionare il suo signore; la situazione tra i due coniugi è davvero molto tesa e sono presto in arrivo importanti novità per i due.

Anche per questa settimana, come al solito, non mancheranno i colpi di scena nella telenovela; restate con noi per ulteriori anticipazioni degli episodi quotidiani di Una Vita e non solo.