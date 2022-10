Sei triste ed introverso? Dipende tutto da quando sei nato

Sei una persona introversa? Molto dipende anche dai vostri segni zodiacali. Scopriamo insieme quali sono quelli più tristi ed introversi di tutto lo zodiaco.

Molti ti reputano una persona introversa o addirittura triste. Non tutti sanno che le caratteristiche del vostro carattere possono dipendere molto dai vostri segni zodiacali.

Ce ne sono alcuni che vengono considerati tali. Allora, volete conoscere anche voi quali sono quelli più introversi di tutto lo zodiaco? Chissà che non ci sia anche il vostro…

Essere introversi, a volte, potrebbe dipendere molto dal vostro segno zodiacale. Mentre per alcuni è del tutto semplice riuscire a socializzare, altre persone ci mettono un po’ di più.

Spesso però dipende anche molto dal vostro segno zodiacale. Allora, cosa stiamo aspettando? Andiamo a scoprire insieme quali sono.

Segni Zodiacali: ecco quelli più introversi

Sul primo gradino c’è senza dubbio l’Acquario, che è quello più solitario di tutti, dato che ama non solo stare da solo, ma anche scegliere tutto quello che riguarda sé stesso.

Ama così tanto i suoi spazi che alcune volte in essi non fa entrare neanche la persona che ama. Se convivi con un Acquario sai quanto per lui (o per lei) è importante la libertà.

Al secondo posto, invece, troviamo il Cancro, che anche lui è amante della solitudine. Per loro sono importanti gli affetti, gli amici e la famiglia.

Non amano la confusione e ad una festa preferisce la solitudine e la calma della propria casa, leggendo o guardando un bel film.

Al terzo posto ci sono i nati sotto il segno del Capricorno: a volte vengono considerati troppo seri, grandi lavoratori e molto poco socievoli. In realtà, donano il loro tempo ed il loro amore a poche persone, che per loro però molto importanti. Per loro è molto importante il silenzio e la solitudine.

Infine, anche i Pesci sono considerati i segni più introversi di tutto lo zodiaco, che sono anche molto romantici e sensibili. Spesso per non essere delusi, preferiscono stare per conto loro.

Allora, in questa classifica c’è anche il vostro zodiacale? Oppure conoscete qualcuno che di questo segno: potete confermare che sono proprio loro ad amare la solitudine e la pace?