Gabriele Bonci: dimagrimento shock, ma cosa c’è dietro?

Dopo il suo processo di dimagrimento shock, Gabriele Bonci ha spiegato al suo pubblico come ha fatto

Il noto conduttore televisivo, osannato da molti come “re della pizza” è apparso piuttosto sciupato durante l’ultima edizione della prova del cuoco. Sono stati in moltissimi, infatti, a notare il suo dimagrimento, tanto da chiedersi perché.

Ma a parlare del processo che lo ha portato a dimagrire è stato lo stesso Gabriele Bonci, cuoco conosciutissimo e molto apprezzato dai telespettatori. Ecco come ha fatto a perdere peso.

Ecco qual è stato il metodo di dimagrimento di Gabriele Bonci

Classe 1977, Gabriele Bonci è uno degli chef più amati della televisione italiana. Conosciuto soprattutto per la sua partecipazione a La Prova del Cuoco, ha fatto innamorare moltissimi fan per via della sua simpatia e bravura. Successivamente ha aperto una programma nu Nove, chiamato “Pizza hero-la sfida dei forni”.

Negli anni è riuscito a cambiare molto il mondo della pizza, avendo il merito di realizzare gli impasti con ingredienti biologici e sostenibili. Ma nelle ultime apparizioni tv, lo chef è apparso particolarmente dimagrito, tanto che in molti hanno fatto un po’ di fatica a riconoscerlo.

Ma a svelare quelli che sono stati i segreti del suo dimagrimento è stato lo stesso Bonci, il quale ha voluto dapprima rassicurare tutti di non soffrire di alcuna malattia. Bonci ha infatti spiegato che la sua perdita di peso è avvenuta grazie alla dieta molto ferrea che ha seguito negli ultimi mesi. Lo chef è infatti riuscito a raggiungere la forma peso di 75Kg in soli 4 mesi.

La sua struttura ossea imponente, infatti, non ha affatto limitato i suoi risultati, evidenziando la sua capacità di perdere peso grazie a questa dieta. Nonostante non abbia mai chiarito nel dettaglio quale sia stata effettivamente la sua dieta, in molti si sono dilettati nell’immaginare quale possa essere questa incredibile ed efficacissima alimentazione seguita dal famoso chef televisivo.

Secondo alcuni, infatti, la sua dieta potrebbe non aver fatto a meno dell’alimento che contraddistingue il suo lavoro: la pizza. Sono molte le ipotesi secondo cui avrebbe fatto affidamento ad una pizza light poverissima di grassi, utilizzando una ricetta di sua stessa creazione.

Questa, infatti, è composta prevalentemente da farina di farro integrale, molto ricca di fibre, vitamine e antiossidanti. Per l’impasto ha utilizzato pomodoro e verdure fresche (come cicoria, zucchine e spinaci). Dunque, il famoso pizzaiolo è riuscito a raggiungere grandi risultati senza fare a meno di uno dei prodotti più amati nella cucina italiana.