Dimagrire: la colazione migliore per perdere peso

Ti piacerebbe perdere peso velocemente? Da non credere, ecco il trucco per dimagrire in modo efficace. Scopriamo nel dettaglio come funziona e cosa serve.

Il sogno di molti è quello di dimagrire senza fare nessun tipo di sforzo e senza rinunciare ai piacere della vita. Per questo motivo oggi vi sveleremo un trucco straordinario per perdere peso velocemente e in modo funzionale. Come? Partendo proprio dalla colazione. Scopriamo quindi di cosa si tratta.

L’alimentazione di cui vi parleremo oggi per perdere peso viene chiamata la dieta dell’uovo. Non preoccupatevi, non stiamo per mostrarvi una dieta restrittiva e da fame, al contrario è ricca di alimenti e molto saziante.

Grazie a questa si riusciranno a perdere 2 chili in tre giorni. Ma come funziona? Si tratta di un’alimentazione molto facile da seguire e naturalmente non si mangiano solo uova. Si tratta di una dieta che comprende tutti i nutrienti necessari per il nostro copro. Proprio grazie a questa direte addio al senso di fame e alle abbuffate notturne. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Ecco come dimagrire velocemente con la dieta dell’uovo

Come dicevamo grazie a questa dieta è possibile perdere ben 2 kg in soli tre giorni. La prima cosa da sapere quando si inizia un alimentazione nuova è che serve costanza e determinazione. Inoltre, per ottenere buoni risultati vi consigliamo di alternare 20 minuti al giorno di attività fisica.

Ricordatevi che anche l’idratazione è fondamentale, non a caso i nutrizionisti consigliano di bere almeno due litri di acqua al giorno. In ogni modo, il trucco di questa dieta consiste nel mangiare due uova intere al mattino, grazie a queste non sentiremo più quel fastidiosi senso di sazietà.

Una delle diete che vi proponiamo oggi consente di mangiare questi alimenti:

A colazione: due uova sode o strapazzate in padella con un bicchiere di spremuta d’agrumi e una fetta di pane tostato di segale o due gallette di riso.

due uova sode o strapazzate in padella con un bicchiere di spremuta d’agrumi e una fetta di pane tostato di segale o due gallette di riso. Il giorno successivo: omelette di 150 gr di albumi con un bicchiere di succo di pompelmo, 4 mandorle o noci e una banana da massimo 130 gr.

Pranzo: 200 gr di carne tra tacchino, pollo o vitello+ un piatto di verdure preferibilmente a foglia verde

200 gr di carne tra tacchino, pollo o vitello+ un piatto di verdure preferibilmente a foglia verde Il giorno successivo: 200 gr di fiocchi di latte o 150 gr di ricotta magra + un piatto abbondante di minestrone con un cucchiaio di olio senza legumi né patate.

Cena: 200 gr di pesce bianco a vostra scelta o calamari + un piatto di insalata mista con ortaggi crudi.

Ora non vi resta che provare per credere. Voi cosa ne pensate?