Carenza di proteine? Ecco i sintomi da non sottovalutare, sono comunissimi

Pensi di avere una carenza da proteine? Attenzione, ecco tutti i sintomi da non sottovalutare. Scopriamo nel dettaglio quali sono e come integrare questo importante nutriente.

Il nostro corpo funziona proprio come una macchina e anch’esso per funzionare correttamente deve essere alimentato nel modo giusto. Può capitare a tutti di avvertire qualche acciacco, ma attenzione se i sintomi continuano a presentarsi è necessario approfondire l’argomento. Per questo motivo, oggi vi sveleremo cosa succede al nostro corpo quando si ha una carenza da proteine, i sintomi sono molto comuni. Andiamo a scoprirai tutti.

In molti pensano che mangiare poco sia il modo migliore per dimagrire, quindi eliminano tutti i nutrienti più importanti tra cui le proteine. In realtà, in questo modo si otterrà solo un risultato indesiderato, come ad esempio ingrassare. Ma non solo, non mangiando questo nutriente ne risentirà tutto il nostro corpo.

i sintomi della carenza da proteine sono davvero tanti e anche molto comuni. Ad esempio, uno dei più noti è la stanchezza eccessiva, non si riesce più a fare le scale o a svolgere attività che prima si facevano con tranquillità.

Insomma e da questi piccoli acciacchi che si può intuire che qualcosa non sta andando nel verso giusto. Ma andiamo a scoprire quali sono e come integrare questo nutriente.

Carenza da proteine: ecco tutti i sintomi

Quando si ha una carenza da proteine anche uno sforzo fisico banale può sembrare impossibile. Per questo motivo è necessario integrare nel nostro corpo tutti i nutrienti necessari, solo così staremo bene e in salute. Ovviamente anche l’eccesso non va bene, quindi se si mangiano troppe proteine si otterranno comunque degli effetti indesiderati.

Per scoprire se si ha una carenza da proteine è necessario osservare il proprio corpo, come dicevamo il primo sintomo è sicuramente la stanchezza. Ma non solo, anche il fatto di ammalarsi più facilmente potrebbe essere un segnale.

Inoltre, quando non si mangiano abbastanza nutrienti i nostri muscoli appariranno vuoti e il nostro aspetto risulterà sciupato. Non è un caso che i palestrati abbiano all’interno della loro dieta moltissime quantità di proteine.

Tra i vari sintomi che si possono riscontrare in una carenza da questo importante nutriente troviamo anche la perdita di capelli, la pelle secca o squamata, difficoltà nel perdere peso e sensazione di gonfiore agli arti inferiori.