Belen Rodriguez e Michelle Hunziker insieme? La voce shock che fa entusiasmare tutti quanti gli spettatori: ecco i rumors.

La nuova stagione televisiva potrebbe portare davvero una bomba per tutti gli spettatori. Ormai da più di vent’anni, Michelle Hunziker è uno dei personaggi più amati del piccolo schermo; con la sua simpatia, il suo talento, la sua solarità e il suo fascino infinito, ha conquistato milioni di fan di qualsiasi età.

Belen Rodriguez, però, non è di certo da meno: anche lei si è imposta come un volto amatissimo. E se le due decidessero di fare coppia insieme per realizzare un programma televisivo? Solo il rumors infiamma i telespettatori e il web, ecco i dettagli.

Belen Rodriguez e Michelle Hunziker insieme? La voce shock che fa impazzire il web: ecco i dettagli

A lanciare una vera e propria bomba è Alberto Dandolo, nella sua rubrica sul settimanale Oggi; i rumors riguardano appunto i prossimi progetti della conduttrice svizzera, che pare abbia tutta l’intenzione di coinvolgere la conduttrice argentina.

“Avrebbe in mente di coinvolgerla in un nuovo progetto professionale” ha scritto Dandolo (come riporta anche il sito La Nostra TV), infiammando tutti i telespettatori che non vedono l’ora di vedere la carica esplosiva di Michelle e di Belen messe insieme in un programma.

Entrambe, secondo Dandolo, sarebbero protagoniste di questo nuovo presunto progetto; uno show co-condotto che le vedrebbe come prime donne indiscusse e vere e proprie mattatrici del palco.

Già qualche tempo fa Michelle ha provato a fare squadra con Belen, anche se in maniera del tutto diversa; le due sono state infatti insieme a Michelle Impossible, anche se lì la regina assoluta era solamente la conduttrice svizzera.

Qualcosa bolle davvero in pentola per quanto riguarda Mediaset? Intanto, sempre secondo Dandolo, le due sarebbero già molto in sintonia. “Nelle ultime settimane sono inseparabili: hanno presenziato insieme ad alcuni party mondani e ad eventi volti a promuovere la valorizzazione dell’identità femminile” ha spiegato nella rubrica.