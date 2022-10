Ballando con le stelle shock, succederà nella prima puntata: grande attesa per l’esordio su Rai 1 della nuova edizione del programma.

Ormai ci siamo, mancano veramente solo poche ore all’esordio della nuova edizione di Ballando con le stelle; lo storico programma di Milly Carlucci è pronto a tornare a dare spettacolo in prima serata su Rai 1.

L’attesa dei fan è tanta e tutti i nuovi concorrenti sono pronti a scendere in pista: chi vincerà? Intanto, stando alle anticipazioni per il programma, la prima puntata sarà davvero spumeggiante con degli avvenimenti davvero scioccanti.

Ballando con le stelle shock, succederà nella prima puntata: le anticipazioni

L’esordio del programma arriverà in prima serata sabato 8 ottobre, con Milly Carlucci che dovrà scontrarsi con un osso duro come Tu Si Que Vales, con tantissimi pezzi grossi coinvolti.

La conduttrice è comunque pronta a giocarsi le sue carte, vista la squadra di stelle messa in piedi per dare sfoggio di esibizioni mozzafiato in pista; da Gabriel Garko a Paola Barale, i nomi sono davvero tutti altisonanti.

Stando alle anticipazioni però, per la prima puntata ci sarà un ospite d’onore, uno di quelli che scatena sempre l’amore del pubblico; per il battesimo della nuova edizione, come riporta TvBlog (con la notizia ripresa anche dal sito Gossip e TV) ci sarà Carlotta Mantovan, l’ex-modella, conduttrice e vedova del compianto Fabrizio Frizzi.

La Mantovan vestirà per prima il ruolo di “ballerina per una notte”, che acquista ancora più valore considerata la sua storia e la sua situazione; da tempo la conduttrice è assente dalla tv e dunque il suo ritorno sarà un grandissimo evento, considerato anche il programma.

Come in molti ricorderanno, Frizzi partecipò alla prima storica edizione del programma, nel 2005; a quel tempo il conduttore ballò in coppia con la storica ballerina Samanta Togni, sfoggiando ancora una volta tutta la sua bravura, la sua simpatia e la sua umanità.

Negli ultimi tempi, dopo il grande lutto che l’ha colpita, la Mantovan si dedicata totalmente a sua figlia Stella, allontanandosi dai riflettori; grazie al programma della Carlucci il pubblico avrà modo di riabbracciarla di nuovo almeno “virtualmente”.