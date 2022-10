Amici 22 anticipazioni: tutti i provvedimenti shock e le sfide

Cosa succederà nella nuova puntata di Amici di Maria De Filippi che andrà in onda domenica 9 ottobre? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

Come sempre ecco tutte le anticipazioni della nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Questa domenica come sempre ci saranno nuove sfide per decretare il migliore e non mancheranno ovviamente gli scontri anche e soprattutto tra i professori.

Ci saranno anche grandi nomi di cantanti: insomma, sarà una puntata molto ricca e divertente. Al timone del programma Maria De Filippi, che conduce il talent da oltre vent’anni.

Tra gli ospiti di domenica ci saranno due ex allievi: Diana Del Bufalo e Sangiovanni e la prova dei cantanti sarà giudicata invece da Giorgia, che oltre ad essere una delle cantanti più brave della nostra penisola, è anche la compagna del professore di danza, Emanuel Lo.

Ancora un altro provvedimento disciplinare per i cantanti: infatti, avrebbero fatto tardi ad una lezione e non avrebbero partecipato alla videolezione.

Amici: ecco le anticipazioni della prossima puntata

Gli ultimi due in classifica dovranno affrontare una sfida. Ma chi sarà? Andiamo a leggere i voti dati da Giorgia: Tommy Dali 9; Federica 8,5; Piccolo G . 8; Aaron 8-; Cricca 8 – –; Wax 7,5; NDG 7+; Andre 7; Niveo 6,5.

Per quanto riguarda i ballerini invece saranno giudicati da Little Phil e la sua classifica sarà questa: Samu 8,5; Ludovica 8; Samuel 7,5; Megan 7+; Asia 7; Rita 7- ed infine Maddalena 6,5.

Come avrete notato non ci sarà Mattia, per via del compito che gli ha affidato la maestra Alessandra Celentano, ma che affronterà in modo egregio.

Non è presente neanche il nome di Gianmarco che ha vinto però la sfida. Ci sarà uno scontro, l’ennesimo, tra il maestro Raimondo Todaro e Alessandra Celentano.

Infatti, l’insegnante di latino dovrà decidere se sostituire o meno uno dei suoi allievi per fare posto a Claudia. Il nome più fatto è quello di Asia.

Ed è proprio per questo che la Celentano non la prenderà bene questa decisione, dato che in precedenza ha sempre difeso Asia ed ora è pronto a sostituirla.

Insomma, ci sarà questo e tanto altro ancora nella prossima puntata di Amici. Cosa ne pensate delle anticipazioni?