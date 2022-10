Valeria Marini ammette il suo errore

Valeria Marini fa una confessione inaspettata a Tale e Quale Show: “Mi pento di aver fatto troppi reality”. Scopriamo nel dettaglio le sue parole.

Valeria Marini è considerata una delle showgirl più iconiche del mondo dello spettacolo. Da sempre regala ai suoi fan momenti di allegria e gioia, ora però è tornata indietro sui suoi passi rivelando di aver commesso un errore. Siete curiosi di scoprire le sue parole? Vediamole insieme.

Nelle ultime ore Valeria Marini è tornata al centro dei gossip a causa di una sua rivelazione shock durante Tale e Quale show. Come ben sappiamo, attualmente la showgirl sta partecipando all’interno del programma di Carlo Conti in cui sta anche avendo un discreto successo.

Ma attenzione, durante l’ultima puntata la Marini ha fatto una confessione inaspettata ammettendo di aver commesso un grave errore. Il tutto è accaduto dopo l’imitazione di Britney Spears. Purtroppo, sia la giuria che i social hanno giudicato la sua esibizione non all’altezza del programma. Ma quale errore avrà commesso Valeria? Andiamo a scoprire cosa è accaduto in queste ore.

Valeria Marini lo ammette “ho sbagliato”

Poco prima del flop nel programma di Carlo Conti, la Marini ha rilasciato una lunga intervista che spiazzato tutti i suoi fan. La giornalista che l’ha intervista le ha fatto che grazie a Tale Quale Show è tornata a ricoprire il ruolo di showgirl, dopo che per anni ha partecipato ai reality.

Valeria ha ammesso di aver esagerato con queste parole “Mi pento di averne fatti un po’ troppi, ho sbagliato“. Poi ha anche aggiunto che non doveva fare il Gf Vip due volte, ne bastava anche una.

A quanto sembra, la Marini sta cercando di riscattarsi grazie a Tale e Quale Show, infatti per lei questo programma rappresenta una sorta di rinascita. Ma non solo, la showgirl sarda vuole allontanare l’immagine di se legata ai reality, motivo per cui sta cercando di dare del suo meglio nella trasmissione di Carlo Conti.

Valeria ha dimostrato di avere le idee molto chiare per il futuro, in primis dire addio ai reality e ora invece vuole concentrarsi sul suo nuovo ruolo a Tale e Quale Show interpretando personaggi che più si avvicinano a lei.