Uomini e Donne: malore e problemi vari da Maria

Uomini e Donne: Mentre la tronista ha un malore, Rosalia conquista tutto il web e Daniela viene derisa dai presenti in studio. Scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto nel programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne è sicuramente la trasmissione più seguita dal pubblico a casa, in molti si affezionano ai vari personaggi che passano all’interno del programma e continuano poi a seguirli sui social. Intanto, a conquistare i fan sono soprattutto le dame e cavalieri del trono over. Ma andiamo a scoprire cosa è successo nelle ultime ore.

La puntata questa volta è iniziata con alcune accuse rivolte a Daniela del trono over. Il tutto accade nel momento in cui la dama inizia a criticare l’esterna con Raffaele. La donna, si sarebbe infastidita per due questioni, la prima per aver girovagato inutilmente per cercare un ristorante ha anche e la seconda per gli argomenti trattati dal cavaliere.

A quanto sembra Raffaele avrebbe parlato solo delle sue ex. Insomma, questo episodio avrebbe fatto arrabbiare moltissimo la dama, tanto da confessare di non essersi sentita a proprio agio. Il cavaliere a questo punto fa una rivelazione shock confermando di sentirsi “un fallito“. Ma non solo, l’uomo ha svelato di aver avuto due compagne e di averle perse entrambe, la prima purtroppo è venuta a mancare mentre la seconda ad un passo dal matrimonio lo avrebbe lasciato.

Insomma, due storie che hanno commosso il pubblico ma non la sua dama, che al contrario si è sentita trascurata. A questo punto a prendere le difese di Raffaele è stata Ida Platano dicendo “Secondo me Raffaele non ti piace Daniela! Tutti raccontiamo il nostro passato”. Lo stesso pensiero è stato condiviso anche da molti utenti sul web e dai presenti in studio.

Ma andiamo a scoprire tutti i dettagli sulla questione.

Uomini e Donne: scoppia il caos in puntata, ecco cosa è successo