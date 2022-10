Una Vita anticipazioni: Genoveva tenta il folle gesto?

Una Vita anticipazioni 8 ottobre, Genoveva tenta il folle gesto? La Salmeron sembra davvero disperata, ecco cosa succede nella puntata di oggi.

Si chiude la settimana all’insegna di Una Vita, telenovela spagnola in onda dal lunedì al sabato su Canale 5; come di consueto, l’appuntamento di oggi sabato 8 ottobre sarà più lungo del solito e, quindi, ricco di eventi.

Genoveva è stata letteralmente sconvolta da una telefonata di Bilbao e, in preda al panico, sembra ripensare a tutti gli errori e i delitti commessi nel passato. Vista la situazione, tenta davvero il folle gesto? Ecco le anticipazioni per la nuova puntata.

Una Vita anticipazioni 8 ottobre, Genoveva tenta il folle gesto? Ecco cosa succede

Sembra esserci un punto di svolta narrativo per Genoveva, che da quando ha ricevuto la chiamata da Bilbao non è più la stessa; la Salmeron piange, guarda la foto di un bebè e chiede dei sonniferi. Cosa sta succedendo alla dark lady di Acaçias?

Stando alle anticipazioni per la puntata di oggi, Genoveva è talmente affranta che esagera coi tranquillanti, perdendo i sensi; solo l’arrivo di Marcelo e l’intervento di Ignacio evitano il peggio alla donna. Appena saputa la notizia, Aurelio va su tutte le furie.

Intanto, Rodrigo ha detto a David di essere pronto a farsi da parte per far sì che viva il suo amore con Valeria; in realtà, quella del chimico è una messa in scena, perché in realtà accetta la proposta di Aurelio e chiede al Quesada di uccidere David. Alla fine, sembra che anche Rodrigo abbia ceduto al suo lato oscuro.

La situazione appare molto difficile anche per Felipe, deluso alla decisione di Dori; ormai senza più speranza dà la liquidazione all’infermiera e incarica Ignacio di trovare una sostituta. La relazione tra i due sembra davvero finita…ma sarà davvero così?

Non mancano poi come protagoniste le due sorelle Rubio, Hortensia e Rosina, impegnate questa volta nel mondo degli affari; le due ricevono la proposta per l’acquisto del brevetto del manico pulitore ma, peccando forse di superbia, la rifiutano pretendendo una cifra maggiore.