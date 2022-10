Non usare la carta igienica: il motivo shock

Ci sono casi in cui è meglio non farlo. Ecco quali sono i motivi per cui non devi usare la carta igienica

La carta igienica è stata inventata piuttosto recentemente e ad oggi rappresenta il modo migliore e maggiormente accettato per compiere il suo utilizzo. In passato, infatti, esistevano numerosi modi alternativi per curare la propria igiene, ma con il passare del tempo questo metodo è divenuto preponderante.

Dunque, avere dei rotoli di carta igienica è indispensabile nella propria casa e questo rappresenta spesso uno dei prodotti maggiormente acquistati al supermercato. Ma esistono alcuni motivi per cui questa non dovrebbe essere utilizzata. Ecco quando non devi usare la carta igienica.

Ecco alcuni motivi per cui non devi usare la carta igienica

Sono molte le persone secondo cui la carta igienica rappresenta un prodotto particolarmente nocivo per la nostra salute. C’è infatti chi pensa che sia necessario eliminare del tutto l’utilizzo di questo prodotto sostituendolo con la semplice pulizia al bidet. Si tratta di una scelta che in molti contrastano ma che per molti altri rappresenta una decisione ecologica.

Tra i motivi mossi da chi vorrebbe eliminare del tutto la carta igienica ce ne sono quattro particolarmente evocativi. Conoscerli può infatti contribuire a creare un dibattito sul tema e, magari, trovare una soluzione di compromesso che vada bene a tutti. Ecco, quindi, i motivi per cui non dovresti usare la carta igienica secondo alcuni.

Infezione

Se utilizzata in malo modo, la carta igienica può effettivamente causare delle infezioni in chi la utilizza. Effettuare una corretta igiene intima è infatti molto importante. La carta igienica tende ad accumulare batteri che potrebbero poi infettare il nostro corpo. Dunque, se non si vuole evitare del tutto l’utilizzo di questo prodotto è sempre consigliabile una corretta pulizia del bagno;

Irritazione

Un altro aspetto potenzialmente negativo della carta igienica è che questa potrebbe causare irritazione. Si tratta, infatti, di un prodotto particolarmente abrasivo e, per questo, potrebbe causare dei danni alla cute. Ad essere particolarmente sensibili a questo problema sono coloro che soffrono di emorroidi o ragadi;

Non è efficiente quanto si crede

Per molti la carta igienica è addirittura inutile o non così efficiente quanto si crede. Spesso non riesce a pulire in maniera perfetta, almeno non quanto l’acqua. Proprio per questo, infatti, ad una pulizia attraverso l’uso della carta igienica segue sempre una pulizia al bidet;

Inquina

Ovviamente uno dei motivi per cui non dovrebbe essere usata la carta igienica è ecologico. Il suo utilizzo, infatti, comporta un grande spreco di carta ed energia.