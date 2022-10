Marco Predolin lo ricordate? Eccolo oggi

Impossibile dimenticarsi di Marco Predolin, per anni ci ha intrattenuto con i suoi game show. Ma cosa fa oggi nella vita? Da non credere, ecco tutto quello che c’è da sapere sul suo conto.

Marco Pedrolin è stato per moltissimi anni uno dei conduttori più amati del piccolo schermo. Ancora oggi viene ricordato con affetto da tutti, ma oggi che fine ha fatto e sopratutto cosa fa nella vita? Non preoccupatevi, oggi vi sveleremo tutti i dettagli sul suo conto. Andiamo a scoprirli.

Sono passati moltissimi anni da quando il pubblico a casa aveva l’appuntamento fisso con Marco Predolin. All’epoca il conduttore presentava Il gioco delle coppie, seguitissimo da casa era in grado di tenere il pubblico incollato al piccolo schermo.

Ma non solo, la trasmissione di Predolin non aveva genere di età, si collegavano dai più giovani agli anziani, tutti volevano scoprire le nuove coppie nascenti. Marco per diversi anni è stato l’icona della televisione di qualità, ha condotto anche altri programmi di successo come ad esempio Una rotonda sul mare e M’ama non m’ama.

Ora però in molti si chiedono che fine abbia fatto. Non molto tempo fa l’abbiamo visto all’interno della casa del Gf Vip. Purtroppo però, dopo una bestemmia viene squalificato e costretto a lasciare il gioco. Ma andiamo a scoprire tutti i dettaglio sul suo conto.

Marco Predolin: ecco cosa fa oggi

In molti ricorderanno si quando Marco Predolin finì al centro dei gossip a causa della brevissima frequentazione con Michelle Hunzicker. Ai tempi si parlò di scandalo a causa dell’età della presentatrice, infatti non era maggiorenne.

Ma non solo, in molti all’epoca sostenevano che il conduttore avesse preso l’HIV, notizia smentita dallo stesso Marco scrivendo anche un libro sull’argomento. Insomma, sul suo conto ne sono state dette di ogni, ma qual’è la verità? Sappiamo che attualmente non frequenta più il mondo dello spettacolo ma è il titolare di un ristorante a Porto Rotondo in Sardegna.