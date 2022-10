Gerry Scotti shock, intervengono i pompieri a Caduta Libera: davvero incredibile ciò che è successo al programma!

Davvero incredibile quanto successo a Caduta Libera, game show che ormai intrattiene il pubblico di Canale 5 da tantissimi anni; anche per l’edizione di quest’anno Gerry Scotti è tornato alla guida del programma, ma a quanto pare per il conduttore le cose non sono andate tutte lisce.

A rivelare alcuni aneddoti di queste prime puntate registrate è stato ora lo stesso conduttore; pare che sia stato necessario anche l’intervento dei pompieri, davvero incredibile!

Intervistato da TV Sorrisi e Canzoni (come riporta anche il sito La Nostra TV), Gerry ha parlato a tutto tondo del suo game show, che ha superato il traguardo delle mille puntate; non mancano di certo degli aneddoti, specie quando i concorrenti sono dei personaggi noti del mondo dello spettacolo.

Valeria Marini è stata protagonista della puntata d’esordio di quest’anno, che ha visto coinvolti anche i pompieri. “Sulla botola non voleva togliersi le scarpe con i tacchi, intervennero i vigili del fuoco. Poi andammo al ristorante a brindare. Portò bene” ha spiegato Scotti della registrazione, svelando ancora una volta al pubblico tutta l’esuberanza della nota attrice e soubrette.

I retroscena sui vip del gioco non finiscono però qui: il secondo svelato dal conduttore riguarda Amaurys Perez, attualmente protagonista nella casa di Cinecittà col Grande Fratello Vip 7.

“Amaurys Perez, alto due metri, arrivava quasi a piangere dall’ansia” ha rivelato Scotti sull’ex-campione di Pallanuoto, che ora il pubblico sta imparando a conoscere meglio osservandolo 24 ore su 24.

Quanto ai consueti concorrenti invece, ci sono dei campioni che hanno lasciato il segno e sono amatissimi dal pubblico. “Il più amato resta Nicolò Scalfi, ma anche Christian Fregoni, il bagnino bresciano, ha avuto grande accoglienza dal pubblico” ha commentato poi Gerry dei suoi campioni, di cui ha visto quotidianamente i successi.