Federica Panicucci, copia il trucco per il suo fisico perfetto: i segreti di bellezza della nota conduttrice Mediaset, lo sapevi?

Federica Panicucci è ormai un volto ben noto di Mediaset e di Canale 5, alla guida di diverse serate evento e, anche per questa stagione televisiva, alla guida di Mattino Cinque.

Superati i cinquant’anni, la conduttrice toscana sfoggia ancora una bellezza sorprendente, così come un corpo tonico e più in forma che mai: ma quali sono i suoi segreti di bellezza? Ecco le sue abitudini per restare sempre al top.

Come tante altre vip, la Panicucci quest’estate non ha mancato di mostrare a tutti il suo corpo scolpito, da far invidia a molte modelle, showgirl e influencer più giovani della conduttrice toscana.

In tanti, su Instagram, sono rimasti estasiati davanti al fisico mozzafiato di Federica, che a quanto pare anche in vacanza non ha rinunciato alla sua routine; è la cura costante del suo corpo che le permette di essere ancora così in forma.

A rivelare i suoi segreti di bellezza è stata direttamente lei, in una recente intervista a Il Corriere (ripresa anche da Il Giornale). “Sono nata magra e longilinea. Poi, il patrimonio lo devi conservare. Devi volerti bene e servono sana alimentazione, disciplina, sport“ ha spiegato circa la sua costituzione, che comunque è coltivata anche con tanto allenamento.

“Un quarto d’ora al giorno di allenamento in casa. Niente palestra, non ho il tempo. Prima di cena, mentre i ragazzi fanno i compiti, faccio addominali, braccia, gambe, glutei” ha spiegato circa la sua routine; niente palestra quindi, ma tanta costanza nell’allenarsi anche solo quindici minuti ogni giorno.

Ovviamente, grande merito è anche dell’alimentazione, a cui la conduttrice è sempre molto attenta: “Devi stare alla larga da tutto quello che, se mangi con insistenza, si vede: fritti, alcolici, salumi... Mi concedo eccezioni, ma mangiare sano mi aiuta a mantenermi vitale” ha spiegato, rivelando un altro dei suoi segreti di bellezza.