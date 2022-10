Cancro al colon: i sintomi che non devi mai sottovalutare

Ecco quali sono i sintomi da non sottovalutare assolutamente in quanto potrebbero essere correlabili ad un cancro al colon

Tra i tumori più diffusi al mondo vi è certamente il cancro al colon, chiamato anche cancro del colon-retto. Si tratta di una patologia che interessa in maniera preponderante, appunto, il colon e il retto ed è caratterizzato da un avanzamento piuttosto lento e “silente”. I primi sintomi evidenti, infatti, potrebbero comparire solo dopo alcuni anni.

Va da sé, quindi, che una corretta prevenzione e informazione a riguardo è fondamentale per provare a scongiurare questo pericolo. Ovviamente, non è mai possibile sostituirsi a specialisti e ricercatori, dunque in ogni caso il consiglio è quello di rivolgersi al proprio medico. Ma vediamo quali sono i sintomi da non sottovalutare assolutamente.

Cancro al colon: ecco i sintomi da non sottovalutare

Quando ci riferiamo al cancro al colon-retto, parliamo di uno delle patologie più diffuse in assoluto. Secondo il National Cancer Institute, infatti, si tratta del 15% di tutti i tumori che colpiscono gli esseri umani. Inoltre, se viene individuato in tempo, è possibile curarlo 9 volte su 10. Dunque, vediamo quali sono i sintomi da non sottovalutare.

Stanchezza inspiegabile

Sebbene sia un sintomo particolarmente preoccupante e generico è sempre importante non sottovalutarlo. Un riposo corretto e un’alimentazione sana dovrebbe infatti scongiurare questo sintomo, rendendolo particolarmente strano in caso di una sua insorgenza. Quando si ha un cancro al colon, infatti, le cellule tumorali consumano energia, provocando appunto stanchezza;

Crampi all’addome

Si tratta di uno dei sintomi più comuni ma anche tra i più trascurati in quanto può essere correlato a molte cause, spesso meno gravi di un tumore. Tuttavia, se questi sono di particolare intensità e piuttosto durevoli allora è importante consultare il proprio medico.

Perdita di peso improvvisa

Si tratta di uno dei sintomi di maggior preoccupazione. Come detto in precedenza, infatti, le cellule tumorali assorbono energia, causando stanchezza e, spesso, dimagrimento. Una perdita improvvisa di peso può essere un segnale preoccupante da riferire immediatamente ad un professionista;

Feci irregolari

Se in maniera piuttosto frequente noti che le tue feci sono irregolari, sia nella forma che nel colore, anche questo potrebbe essere un allarme. Ci sono molti studi che hanno indagato su questo aspetto, dimostrando che la frequenza, la forma e il colore delle feci sono dei sintomi piuttosto importanti da non sottovalutare.