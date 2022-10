Arisa: arriva la notizia bollente che non ti aspetti

Nessuno se lo aspettava, ma adesso è arrivata la notizia bomba su Arisa. Ecco che cosa è successo

Dopo mesi in cui in tantissimi non sapevano quali fossero le nuove notizie sulla sua vita privata, arriva una notizia bomba su Arisa e sulla situazione sentimentale.

In molti, infatti, avevano l’ultimo ricordo della vita sentimentale di Arisa infrangersi dopo la brutta conclusione della storia d’amore con Vito Coppola, ballerino con cui ha fatto coppia in Ballando con le stelle. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni molto attendibili, Arisa non sarebbe più single. Ecco che cosa sta succedendo.

“Arisa non è più single”: ecco l’incredibile notizia

A rivelare questo incredibile scoop sulla vita privata della bravissima e bellissima cantante è stato il settimanale Oggi. Secondo il giornale, infatti, alla storia d’amore tra Arisa e Vito Coppola ne starebbe seguendo un’altra molto bella. Il settimanale, infatti, riporta la notizia secondo cui Arisa non sarebbe più single.

La cantante era molto triste dopo la fine della sua relazione d’amore con il ballerino, ma ora sembra che abbia ricominciato un altro capitolo della sua vita. A rivelarlo è il settimanale “Oggi”, secondo cui la bravissima cantante starebbe frequentando un ragazzo di cui è innamorata. Ma la notizia bomba non è solo questa. Secondo il settimanale, infatti, l’uomo sarebbe proprio Vito Coppola.

Era stata la stessa artista ad annunciare la fine della storia d’amore che era finita su tutti i giornali e che aveva fatto sognare tantissimi telespettatori e fan. Dopo l’annuncio della cantante, infatti, in molti avevano ormai perso le speranze per il futuro di una delle coppie che aveva letteralmente conquistato il pubblico e che era sulla bocca di tutti dopo la loro incredibile intesa mostrata durante il programma “Ballando con le stelle”.

Ma la notizia bomba è arrivata da Alberto Dandolo, giornalista ed esperto di notizie di gossip. Secondo Dandolo, infatti, Arisa e Vito non avrebbero davvero messo la parola “fine” al loro rapporto e starebbero continuando la loro storia d’amore tutt’oggi.

Il giornalista ha infatti parlato del fatto che molte persone vicine ad Arisa hanno confermato che l’artista e il ballerino sono ancora molto vicini e che, anzi, non si sarebbero mai lasciati davvero. La loro storia starebbe quindi continuando. Ad oggi non ci sono state né conferme e nemmeno smentite. Si attendono quindi novità interessanti.