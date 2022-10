Una Vita anticipazioni: Genoveva sta tremando

Una Vita anticipazioni 7 ottobre, Genoveva sta tremando: guai in vista per la Salmeron, ecco cosa succede nella puntata di oggi.

Anche per oggi vi riportiamo le anticipazioni per il nuovo appuntamento su Canale 5 con Una Vita, subito dopo (come di consueto) all’episodio di Beautiful. Aurelio continua a tessere la sua tela mettendo nei guai Ramon, David e Fidel, ma ci sono delle grandi novità per sua moglie.

A quanto pare infatti, Genoveva è sconvolta dall’informazione che gli è arrivata da Bilbao; la donna sta tremando e pare che nuove trame ci siano per lei all’orizzonte. Cosa succede? Ecco le anticipazioni.

Una Vita anticipazioni 7 ottobre, Genoveva sta tremando: cosa succede oggi

Genoveva è ormai da tempo al centro delle trame della telenovela spagnola; dopo l’uscita di scena di Cayetana, la dark lady di Acaçias (tolta la parentesi di Ursula) è stata lei.

In questo finale per la telenovela, pare ci siano ancora trame con la Salmeron protagonista; stando a quanto riportato dalle anticipazioni infatti, la telefonata da Bilbao è arrivata da una sua zia che, in punto di morte, le ha rivelato un segreto.

L’informazione doveva rimanere nascosta, ma a quanto pare la notizia ha scioccato davvero la Salmeron; uscendo in strada incontra Felipe e vecchi attriti e rancori tornano a galla in un confronto piuttosto umiliante per Genoveva.Quasi traumatizzata da quanto scoperto, si vedrà una Salmeron davvero scossa; per questo, è pronta a prendere dei sonniferi osservando la fotografia di un neonato.

E’ chiaro che la notizia arrivata per telefono riguarda un bambino o una bambina e che, presto, potrebbe fare la sua apparizione ad Açacias niente meno che il figlio (o la figlia) segreto di Genoveva. Come reagirà Aurelio?

Di sicuro, non mancheranno i colpi di scena: pare che ormai la vita di Genoveva sia però completamente cambiata e potremmo dunque assistere anche ad un’altra parabola per questo personaggio che, dopo il primo importantissimo salto temporale, ha dominato la telenovela. Per saperne di più restate ovviamente con noi per ulteriori anticipazioni.