Maddalena Corvaglia: foto shock, ma si possono pubblicare così?

Maddalena Corvaglia e la foto shock, ma si possono pubblicare scatti così!? L’ex-velina ancora incanta, concentrato di sensualità.

Maddalena Corvaglia è ancora al top. L’ex-velina bionda formava con Elisabetta Canalis una delle coppie più apprezzate di Striscia la Notizia e non solo; quest’estate, come la sua ex-collega e amica, ha sfoggiato un corpo da sogno che dimostra come sia ancora un’icona di sensualità tutta italiana.

La temperatura si alza notevolmente col nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, una foto shock che ha lasciato letteralmente senza fiato tutti i suoi follower; è davvero esagerata, da mozzare il fiato.

Il pubblico non scopre di certo adesso tutta la bellezza di Maddalena Corvaglia, che sin da subito si è messa in mostra per una sensualità travolgente e anche per un’intelligenza davvero rara.

Di recente, la Corvaglia è stata protagonista di Nudi per la vita su Rai 2, un progetto volto a sensibilizzare sul tumore alla prostata e al seno; proprio circa quest’iniziativa, la showgirl e conduttrice si è mostrata ancora senza veli sui social, sfoggiando una carica di sensualità inaudita per una causa molto più che nobile.

Come vediamo dal post, Maddalena indossa solamente uno slip, mentre solleva dei manubri al petto; solamente le braccia e appunto i pesi coprono il suo florido décollété, contenuto davvero a fatica per rimanere coperto nella foto.

“Il nostro obiettivo era quello di entrare nel cuore di voi donne per spronarvi a ritagliare il tempo importante per voi stesse, per la prevenzione, per la salute” ha scritto la Corvaglia nella didascalia che accompagna lo scatto, capace di lasciare tutti senza fiato sia per la bellezza della showgirl che per la potenza del messaggio.

“Sono strafelice di aver constatato che , oltre ad avervi strappato un sorriso e avervi sentite vicine in questo nostro percorso, siamo riuscite nel nostro intento” si legge ancora. Il post è stato riempito di like dai follower, che hanno anche espresso stima e tanto affetto a Maddalena; tutta la sua bellezza ha comunicato un messaggio davvero importante.