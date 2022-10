Gf 7: Wilma Goich guadagno folle per lei

GF Vip 7, quello di Wilma Goich è davvero un guadagno folle: ecco i rumors sulle cifre del cachet della cantante al reality show.

La settima edizione del reality show di Canale 5 ha sin da subito fatto parlare di sé, purtroppo in negativo; i problemi di salute di Marco Bellavia e i comportamenti dei suoi coinquilini hanno indignato il pubblico e la produzioni.

Nella casa, dopo l’uscita al televoto flash di Giovanni Ciacci e la squalifica di Ginevra Lamborghini, restano ancora tanti “vipponi” (seppur le polemiche non mancano) come ad esempio la cantante Wilma Goich, una delle superstar di questa settima edizione; sapete quanto guadagna il volto noto della musica italiana per la sua permanenza nel programma? Ecco i rumors sul cachet.

GF Vip 7, quello di Wilma Goich è davvero un guadagno folle: ecco i rumors

In ogni edizione, c’è molta curiosità da parte del pubblico circa i guadagni dei vari concorrenti, che vengono concordati al momento della firma sul contratto per entrar nella casa di Cinecittà.

Stando a quanto riportato dal sito Gossip e TV, i guadagni della Goich si aggirerebbero intorno a cifre che ammontano a 9mila euro a settimana; un cachet sicuramente ricco, ma che essendo parte di un accordo tra la cantante e la produzione del Grande Fratello Vip non è confermato.

Quelli sui guadagni di Wilma sono dunque solo rumors, anche se non sorprenderebbe di certo se Signorini avesse messo sul piatto alte cifre per portarla nella casa; abbiamo visto quanto, personalità del genere (come è stata lo scorso anno Katia Ricciarelli) abbiano un peso nella casa e portino al programma anche un pubblico di fascia d’età più alta.

Sempre secondo i rumors, il cachet della collega della Goich, Orietta Berti, sarebbe molto più alto; a puntata (e non dunque a settimana) la nuova opinionista che affianca Sonia Bruganelli guadagnerebbe circa 10mila euro. Anche qui, però, si resta nel campo delle ipotesi e non ci sono conferme; le due stelle della musica italiana hanno comunque il loro peso, anche economico.