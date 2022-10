Canone Rai: non pagarlo se hai questi motivi

Ti sei stufato di pagare il Canone Rai? Attenzione, probabilmente non sai che sei esonerato se hai queste motivazioni. Andiamo a scoprire nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona.

Sappiamo tutti che in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo è necessario risparmiare in ogni ambito. In pochi sanno che oltre a dover diminuire i consumi di lice e gas esiste anche un modo per non pagare più il Canone Rai. Siete curiosi di scoprire come funziona? Vediamolo insieme.

La recente crisi ha messo in ginocchio moltissime famiglie italiane, purtroppo l’aumento sui prezzi dei beni di prima necessità ha reso quasi impossibile arrivare a fine mese. Come se non bastasse, arrivano gli aumenti anche sulle bollette di luce e gas.

Ma non solo, spesso ci troviamo a pagare cose di cui alla fine nemmeno usufruiamo, uno di questi è ad esempio il Canone Rai. Attenzione però, in pochi sanno che esistono alcune situazioni in cui si ha il diritto all’esonero. Siete curiosi di scoprire se anche voi rientrate? Vediamolo insieme.

Rai: ecco chi esonerato nel pagare il Canone

Come ben sappiamo, il canone deve essere pagato da chiunque possieda un apparecchio televisivo. In alcuni casi esistono degli esoneri relativi proprio al pagamento. Infatti, nel 2016 è stata introdotta la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo da parte di chiunque abbia un’utenza di energia elettrica residenziale.

Per questo motivo viene automaticamente addebitato nella bolletta, questa va pagata una volta all’anno e costa 90 euro. In questi casi però si può richiedere l’esonero:

Ultrasettantacinquenni con reddito non superiore a determinate soglie

Diplomatici e militari stranieri

Chi non detengono nessun apparecchio televisivo.

Insomma, se rientrate in una delle te caratteristiche descritte qui sopra potete chiedere di non pagare il Canone Rai. In ogni modo, chiunque abbia compiuto 75 anni e con il reddito del coniuge non superiore ad 8.000 euro può presentare una dichiarazione sostitutiva.

In questo caso dovrà attestare di essere in possesso di tali requisiti, solo in questo modo si otterrà l’esonero dal pagamento dei 90 euro annui. Potete fare domanda tramite diversi canali come ad esempio l’applicazione web, Pec, tramite il sito internet o via email.

Qui sotto le modalità precise per fare domanda:

Via raccomandata A/R in plico senza busta all’indirizzo “Agenzia delle entrate-Direzione Provinciale I di Torino-Ufficio Canone TV-Casella postale 22-10121 Torino;

Tramite PEC all’indirizzo cp22.canonetv@ postacertificata.rai.it;

postacertificata.rai.it; Consegna mano presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Ora non vi resta che seguire questi passaggi. Voi cosa ne pensate?