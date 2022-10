Tumori: ecco quanto incidono alcuni alimenti

Sapevi che molti alimenti che mangiamo aumentano il rischio di tumore? Attenzione, scopriamo nel dettaglio quali sono e come fare per evitare di aggravare la situazione.

Nell’ultimo periodo diversi studi scientifici hanno dimostrato come alcuni alimenti incidono negativamente sulla nostra salute. Non è un segreto che mangiare in modo non salutare e squilibrato possa far aumentare il rischio di contrarre malattie anche gravi e mortali. Ma andiamo scoprire quali sono i cibi da evitare.

Sappiamo tutti che per rimanere in salute è necessario avere uno stile di vita sano, quindi è fondamentale mangiare bene e praticare attività fisica. Questo servirebbe soprattutto per contrastare lo sviluppo dei tumori.

Recentemente, il World Cancer Research Fund International ha approfondito il legame tra alimentazione e l’insorgere dei tumori, nel dettaglio ha confermato che soprattutto gli alimenti di origine animale sono dannosi per la nostra salute. Stiamo parlando quindi di carne, pesce e latticini. Ma andiamo a scoprire quali sono i motivi.

Tumori: attenzione a questi alimenti, sono pericolosi per la nostra salute

Come dicevamo, il WCRF ha confermato che chi mangia spesso alimenti di origine animale rischia di sviluppare una forma di tumore. Certo è che la carne, il pesce e i latticini sono sicuramente imporranti pet la nostra salute, ma questo non vuol dire che bisogna mangiarli tutti i giorni.

Gli esperti hanno confermato che un consumo moderato di carne rossa fresca, non dovrebbe comportare nessun rischio per la nostra salute. Al contrario rappresenta una buona fonte di nutrienti.

Tuttavia, è importante consumarla con moderazione quindi massimo 500 g di carne rossa a settimana. Assolutamente da evitare sono le carni lavorate, come salumi e insaccati, proprio queste aumenterebbe il rischio di contrarre il cancro al colon e al retto.

Al contrario la carne bianca non avrebbe nessuna controindicazione per l’insorgere di tumori. Ma attenzione, oltre alla carne bisogna prestare attenzione anche al pesce e ai latticini. Uno degli alimenti più rischiosi è proprio il pesce salato, se consumato in maniera eccessiva, potrebbe aumentare il rischio di tumore del nasofaringea.

