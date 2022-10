Il volo. Svolta shock per il look di Gianluca Ginoble

Nessuno se lo aspettava, ma alla fine è arrivata la svolta shock per il look di Gianluca Ginoble, membro de Il Volo

Lo stile dei ragazzi de Il Volo è sempre stato piuttosto riconoscibile, oltre ad essere impeccabile. Tuttavia, il trio dei tenori italiani più famosi al mondo è stato “sconvolto” in positivo da uno dei suoi membri più di spicco, Gianluca Ginoble.

Ha fatto molto scalpore, infatti, la svolta shock del look d Gianluca Ginoble. Ecco quale stile ha scelto e qual è il motivo.

Ecco il look shock di Gianluca Ginoble

Negli ultimi mesi il trio de Il Volo è stato spesso protagonista nel mondo dello spettacolo. Dopo la splendida esperienza all’Eurovision 2022, infatti, non fanno affatto una brutta figura nel mondo della moda. A far notizia questa volta è il look shock di Gianluca Ginoble, che si è mostrato a petto nudo con fiori e camice trasparenti, ma non solo.

Il motivo è molto semplice: il bravissimo tenore è stato protagonista per un servizio fotografico della famosa rivista “Man In Town”. Il cantante si è mostrato in vesti del tutto nuove, dimostrando di essere eccellente non solo come cantante, ma anche come modello!

Dopo la loro formazione e crescita professionale, avvenuta soprattutto nel programma Ti Lascio Una Canzone, i tre ragazzi sono diventati incredibilmente famosi, in Italia e nel Mondo. Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble hanno conquistato un grandissimo successo in tutto il globo, riscuotendo grande stima da parte del pubblico. Con il tempo i tre sono cambiati moltissimo, e hanno modificato anche il loro stile.

Spazio, quindi, a giacche di pelle, completi e abiti eleganti, come ci si addice a dei veri e propri divi della musica internazionale. Ma la notizia (e le immagini) del look shock di Gianluca Ginoble hanno lasciato gli appassionati del gruppo senza parole. Il tenore ha infatti indossato un completo fucsia acceso, ma anche una camicia trasparente e giacca con schiena aperta e boxer in vista.

Un look che ha attirato un sacco di complimenti, grazie anche alla splendida abilità di Nicolò Cerioni, bravissimo stylist che ha fatto “da regia” per il nuovo look di Ginoble. Insomma, uno stile che farà parlare i fan ancora per molto.