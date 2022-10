Scopriamo insieme che cosa ci attende per quanto riguarda la nuova puntata della soap opera realizzata nel grande magazzino di moda.

Anche oggi, 6 ottobre, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con il Paradiso delle signore, ovvero il programma che tutti noi amiamo da tempo e seguiamo con tanta passione.

Come sappiamo bene la settimana edizione è iniziata da pochissimo ma già sono accaduti numerosi colpi di scena e tanti altri ne devono ancora accadere, vediamo insieme quindi che cosa succede oggi.

Il paradiso delle signore anticipazioni: Adelaide deve chiedere aiuto a lui

Iniziamo dicendo che tutti attendono la messa in onda dell’intervista di Stefania e nel mentre lei riesci a farsi perdonare per non averlo ringraziato in precedenza per averlo aiutato a scrivere il suo libro, rimettendo tutto a loro posto tra i due fidanzati.

Per quanto riguarda la bella Contessa Adelaide ha deciso di dare una mano al suo adepto, ovvero Marcello, incontrando direttamente il banchiere Fumagalli, sperando che possa dargli una mano, in questo momento così delicato per lui.

Ma l’appuntamento non va come la donna sperava, ovviamente conoscendo la Contessa non si darà per vinta per un solo diniego, ci attendono delle puntate molto interessanti su questo tema, stupendo veramente tutti.

La missione di Matilde contro Flora sembra fare un po’ di buchi nell’acqua, da una parte la prima non riesce a trovare una stoffa, molto importante e preziosa, con il quale lanciare e realizzare un modello ben preciso.

Matilde, intanto, non vuole fare un danno al paradiso ma non sa cosa fare, ovvero se aiutarla oppure no, restando però fedele alla sua zietta, ma cosa succederà veramente?

Per quanto riguarda Maria decide di esporre i bozzetti di Paola, cercando di persuaderla in modo tale che possa continuare su quella strada, anche Flora ne resta colpita come Matilde, ma sarà solo questo?

Non ci resta che attendere le prossime puntate in onda sempre dal lunedì al venerdì alle 16.05 circa su Rai dove siamo sicuri ci saranno mille avvenimenti che ci lasceranno senza parole che cambieranno in modo repentino quello che sappiamo.