Fedez: il momento temuto è arrivato

Il noto rapper milanese ha dovuto affrontare un altro momento particolarmente complicato: ecco cos’è successo a Fedez.

Esattamente sei mesi fa, Fedez annunciava sui social di essere malato e di aver bisogno immediatamente di cure. Pochi giorni dopo, il cantante ebbe il coraggio di rivelare la diagnosi: tumore al pancreas – da lì a poco venne quindi operato d’urgenza per eliminare la massa. Fedez condivise così i momenti più duri della malattia, tragica esperienza che venne assorbita anche dalla moglie, Chiara Ferragni. Lo scandalo e la sofferenza trovarono ulteriori conferme in seguito alla divulgazione di un audio di Fedez durante una seduta dallo psicologo.

“I miei figli non si ricorderanno di me” – si ascolta nel vocale straziante, dove la nota fashion blogger spinge il marito ad aprirsi riguardo le sue sensazioni e paure più profonde. Dopo un lungo periodo di convalescenza, Fedez comunicò al mondo di essere guarito e di poter tornare finalmente a dedicarsi alla musica e alla sua famiglia.

E’ risaputo che – di fronte a malattie di tale portata – per un periodo il paziente debba eseguire controlli periodici che verifichino le sue condizioni di salute. Talvolta infatti il cancro può risultare recidivo e comparire nuovamente. Fedez ha quindi eseguito nuovamente una risonanza magnetica. Ecco il responso dell’esame.

Fedez nuovamente in ospedale, nuovi esami per il rapper

Attualmente, Fedez è impegnato nel ruolo di giudice nel noto talent show X Factor, in onda su Sky; insieme a lui anche Rkomi, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini. Conduce la trasmissione la talentuosissima Francesca Michielin, amica stretta di Fedez e lei stessa vincitrice del programma. Prima di proseguire con la sua esperienza però, Fedez è dovuto tornare in ospedale per eseguire un controllo di routine.

Ottime notizie per il rapper milanese: la risonanza magnetica non ha rivelato tracce di massa tumorale, pertanto Fedez può definirsi effettivamente in salute e fuori pericolo. E’ quindi tornato negli studi di X Factor per potersi dedicare in pace e serenità alla musica, mostrando il suo supporto ai ragazzi che intendono seguire la sua stessa carriera.