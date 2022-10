Kate William rivela un dettaglio shock su George

In un’intervista la principessa del Galles ha parlato di suo figlio. Ecco il dettaglio shock su George rivelato da Kate William

Spesso presente durate manifestazioni ed incontri pubblici, il piccolo principino ha conquistato la scena ed è tra i più amati della famiglia reale.

Ma a raccontarci di più su di lui è stata proprio sua madre, la bellissima principessa Kate William, moglie del prossimo erede al trono William. La donna ha parlato di suo figlio rivelando un dettaglio shock su George che divertirà molti. Ecco che cosa ha detto e quali sono stati i divertenti dettagli del suo racconto.

Ecco il dettaglio shock su George rivelato da sua madre Kate

George è il figlio di Kate e William, la coppia reale che per molto tempo si è trovata al centro delle scene per via della loro bellissima storia d’amore. Ma oggi tutte le attenzioni sono concentrate sul piccolo George, di 9 anni. Erede al trono e figlio di colui che sarà il prossimo re, dopo Carlo.

Il primogenito di William e Kate, infatti, ha conquistato il cuore dei sudditi grazie al suo essere estroverso e alla sua simpatia. A rivelare altre curiose informazioni sul piccolo erede è stata la stessa Kate, madre del principino, che ha svelato un dettaglio shock.

A quanto pare, infatti, il baby George avrebbe un incredibile talento nell’annodare la cravatta. Si tratta di un dettaglio particolarmente curioso e divertente che è stato notato durante la visita in Galles fatta dai reali, in cui i due hanno ottenuto i nuovi titoli nobiliari secondo la volontà di re Carlo III.

I due sono molto amati dai sudditi e nei prossimi mesi, dopo la triste scomparsa della regina d’Inghilterra, Elisabetta II, avranno numerosi compiti da svolgere. William ha infatti iniziato la sua visita ad Anglesey, posto in cui passarono molto tempo dopo le loro nozze e dove accolsero il primogenito, George.

Kate ha spesso mostrato di amare moltissimo suo figlio. In un’occasione pubblica, durante la visita ad alcuni piccoli sudditi, la principessa ha chiesto ad un bambino se avesse fatto da solo il nodo alla cravatta. Dopo la risposta affermativa del piccolo suddito, Kate ha parlato di George, dicendo di aver insegnato a suo figlio come fare il nodo della cravatta a scuola, e che ora è diventato un vero e proprio asso.