Impossibile rispondere, nemmeno uno indovina

Riuscite a risolvere questo indovinello? Provate insieme a noi a dare la risposta esatta. Serve molta pazienza ed anche molta logica.

Oggi vi proponiamo un nuovo e divertentissimo test: vi servirà tanta pazienza e molta logica. Prima di iniziare con questo indovinello, però, vi dobbiamo fare una piccola premessa.

Per cercare di risolvere al meglio questo quiz sarebbe opportuno che alleniate la vostra mente. In che modo? Cercando di fare qui test simili a questi.

Solo in questo modo, si riuscirà a capire meglio le domande poste e di conseguenza le sue risposte. Vi ricordiamo inoltre, che nessun test ha una valenza scientifica, dato che il cervello è l’organo più complesso del nostro organismo.

Allora, dopo aver spiegato queste nozioni basilari ma necessarie, iniziamo a vedere cosa ci chiede il test. Vi abbiamo posto sopra un’immagine, in cui c’è una domanda. Vediamo insieme cosa chiede: un gatto e mezzo in un munito e mezzo mangiano un topo e mezzo. Quanti gatti servono per mangiare 60 topi in 30 minuti?

Indovinello: riuscite a trovare la risposta esatta?

La domanda posta non è di facile soluzione: con questo test si dovrà utilizzare molto le conoscenze matematiche, ma anche molta logica.

Allora, analizziamo questo indovinello insieme, se non siete riuscite a dare la risposta esatta: un gatto mangia un topo in un minuto e mezzo. Quello che si può fare è modificare solo i due fattori gatto e topo, mentre il tempo rimane invariato. A questo punto si può dire che in 30 minuti il gatto mangia 20 topi (30 : 1,5 = 20).

Dopo avervi dato questo aiuto così importante, forse siete riusciti a trovare la risposta che cercavate. Altrimenti ve la diamo noi quella giusta. Ecco qui: per mangiare 60 topi occorrono 3 gatti, perché 60 : 20 = 3.

Come vedete, questo test richiedeva sia una conoscenza della matematica, ma bisogna essere anche molto logici.

Sul web si trovano molti test simili, che possono essere logici, matematici, grammaticali, matematici, e così via.

Per riuscire a dare la risposta esatta ed in poco tempo dovreste solo allenare la vostra mente, quindi cercare di farne sempre qualcuno al giorno.

Allora siete riusciti a trovare la risposta esatta a questo quiz? Cosa ne pensate di questo articolo?