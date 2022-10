Alessandra Mussolini shock: ha cambiato completamente idea sul tema!

Alcuni anni fa nessuno ci avrebbe scommesso, ma oggi Alessandra Mussolini ha cambiato completamente idea sul tema

Non è di certo un mistero la posizione politica di Alessandra Mussolini. Già parlamentare con la coalizione di Centrodestra, l’ex deputata ha spesso mostrato senza nasconderlo le sue idee, a volte essendo addirittura accusata di essere omofoba.

Tuttavia, tutte le persone cambiano e hanno la possibilità di farlo senza dover essere per forza giudicate. A quanto pare, è successo anche all’ex deputata: oggi, infatti, Alessandra Mussolini ha cambiato completamente idea sul tema dell’adozione delle coppie gay.

Adozione delle coppie gay: cambia idea Alessandra Mussolini

Il suo cognome è certamente molto pesante e più di una volta ha dato prova di avere delle idee molto conservative sul tema delle coppie omosessuali. Spesso, infatti, si è ritrovata a parlare in dibattiti sul tema, spingendosi anche al limite con le parole (iconico fu lo scontro con Vladimir Luxuria), ma adesso sembra aver cambiato idea in maniera radicale.

A quanto pare, infatti, Alessandra Mussolini non la pensa più allo stesso modo riguardo il mondo LGBT. L’ex parlamentare avrebbe infatti cambiato idea per quanto riguarda il tema delle adozioni per le coppie omogenitoriali, dimostrandolo con alcune affermazioni che non lasciano alcun dubbio a riguardo.

Ospite di “Da Noi a Ruota Libera”, è infatti intervenuta su questo tema, facendo delle dichiarazioni che dimostrano quanto la sua opinione sia cambiata. “La campagna a cui ho aderito per il DDL Zan – ha detto – era più che giusta”. La Mussolini ha detto che le discriminazioni vanno sempre combattute, dicendo di non pensare che quel disegno di legge non limiti la libertà. “Dobbiamo iniziare a cambiare le cose sui temi LGBTQ – ha affermato – anche perché poi i tempi sono lunghi e dobbiamo cambiare tutto per le generazioni future”.

La Mussolini si è anche espressa senza timore quando le hanno chiesto cosa ne pensa delle adozioni per le coppie gay e single. “Dico di sì – ha annunciato senza timore – sono favorevole. I bambini abbandonati negli istituti sono la peggiore sconfitta di ogni società. L’amore deve prevalere su tutto”.

L’ex deputata ha inoltre dichiarato che non avrebbe nessuna difficoltà ad accettare l’idea di un figlio omosessuale: “Se mio figlio mi dicesse di essere gay – ha affermato la Mussolini – non smuoverebbe nulla”.