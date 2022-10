Scopriamo insieme per quali segni l’essere sempre in ritardo è praticamente una condizione che non dipende da loro, ma da quando sono nati!

Leggere l’oroscopo è un momento di pausa dal mondo che ci circonda con tutte le sue mille problematiche che ci possono essere e staccarsi per qualche momento da lui e distrarci con cose frivole non può che farci bene.

Noi oggi vi vogliamo parlare di quelle persone che sono sempre in perenne ritardo, anche se si impegnano molto a non esserlo, perchè moltissimo influisce la loro data di nascita, scopriamo quali sono insieme.

Sei sempre in ritardo? Dipende dal tuo segno

Iniziamo dal primo segno, ovvero quello dello Scorpione che è sempre in grado di trovare un motivo per alzarsi molto tardi, indipendentemente da quello che deve fare la mattina, anche se ha degli appuntamenti importanti fissati molto tempo fa.

Una volta però che si sveglia poi è velocissimo e riesce a rimediare in qualche modo la sveglia tardi, ci vuole solo un po’ di pazienza con chi è nato sotto a questo segno, specialmente se sono giovani e devono andare a scuola, la sveglia è loro nemica!

Passiamo al prossimo segno, ovvero quello del Leone, che tutti pensano essere super puntale perchè è precisissimo, ma la sveglia per lui è un serio problema, non la sente assolutamente.

La mattina ha problemi veri ad alzarsi e prima delle 10 difficilmente è attivo e fa qualcosa, per lui il ritardo è normale, e proprio per questo motivo ha scelto un lavoro dove non ha problemi con l’ingresso o è molto flessibile l’orario.

Arriviamo al Sagittario, che è un segno molto artista ed ovviamente, come molto spesso accade la sveglia non esiste, riesce a svegliarsi anche quando le altre persone si stanno mettendo sedute per pranzare.

Ma prima o poi riuscirà ad alzarsi prima perchè così perde metà mattina di produzione ci vuole solo un po’ di pazienza e forse una decina di sveglie per farlo alzare all’orario giusto se ha un impegno importante.

L’ultimo segno è quello dei Pesci che se può dorme beatamente fino a molto tardi, diciamo che la sveglia non è un oggetto che gli interessa avere in casa e vicino al letto, ma capisce assolutamente che in alcuni casi è necessaria.

Con il passare del tempo si sta anche abituando ma diciamo che nel fine settimana praticamente non c’è per nessuno e passa quasi interamente la sua giornata a letto dormicchiando.

E voi siete uno di questi segni che vi abbiamo appena indicato e che amano dormire fino a tardi? Continuate a seguirci per passare del tempo in totale relax con noi e divertirvi scoprendo sempre nuove informazioni che riguardano l’oroscopo!