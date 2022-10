Sanremo 2023, il noto cantante deve abbandonare: arriva la brutta notizia per Amadeus, ecco i dettagli della decisione.

Mentre continua a condurre I Soliti Ignoti, Amadeus sta preparando la sua ennesima edizione del Festival di Sanremo, kermesse che sotto la sua guida è ancora una volta pronta a stupire tutti quanti.

Al momento però, mentre cerca di radunare i cantanti in gara, pare che abbia ricevuto un rifiuto da un noto cantante; arriva la brutta notizia per il conduttore, ecco i dettagli della decisione.

Sanremo 2023, il noto cantante deve abbandonare: brutta notizia per Amadeus, di chi si tratta?

Pare che a Sanremo 2023, sul palco dell’Ariston, non ci sia nessuna possibilità di vedere uno dei volti più noti della musica italiana negli ultimi vent’anni, ovvero quello di Irene Grandi.

La cantautrice fiorentina, da decenni sotto i riflettori e apprezzatissima dai fan, pare non abbia nessuna intenzione di partecipare per quest’anno alla kermesse musicale; d’altronde, poi, almeno per il momento non le era arrivato nessun invito, come sottolinea in una recente intervista con Leggo (come riporta anche il sito La Nostra TV).

“No, Amadeus non mi ha chiamata e devo confessare che non mi sono proposta nemmeno io. Ma c’è il tour, altri progetti, son piena di cose da fare. Mi sa che al festival quest’anno salto un giro” ha rivelato la cantante.

La sua assenza a Sanremo si farà sentire, ma di certo non mancano gli impegni alla Grandi, né al pubblico di poter vederla esibire live; dopo un periodo complicato per tutti come quello della pandemia, ha ripreso alla grande i concerti col suo tour.

“E’ stata una botta di adrenalina che aspettavamo da tempo. Io poi l’ho scaricata anche nel debutto teatrale” ha spiegato ancora la cantante nell’intervista, che nel 2020 ha partecipato a Sanremo con Finalmente io.

Intanto, Amadeus pare stia lavorando per un cast di concorrenti davvero stellare: pare siano destinati ad esibirsi Alessandra Amoroso e Tiziano Ferro, così come ci si aspetta anche il ritorno di Fedez (con sua moglie Chiara Ferragni scelta come madrina dal conduttore).