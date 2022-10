Scopriamo insieme che cosa succederà nel nuovo ed attesissimo appuntamento di oggi con il programma condotto da Maria De Filippi.

Oggi, 3 ottobre, abbiamo modo di vedere una nuova puntata di Uomini e Donne, ovvero il programma che parla di sentimenti e promette di trovare l’amore da moltissimi anni, condotto dalla regina della televisione, ovvero Maria De Filippi.

Cerchiamo di capire insieme che cosa ci attende e soprattutto quali sono le dinamiche particolari che vedremo oggi, specialmente per quanto riguarda il cavaliere Riccardo con la bella dama.

Uomini e donne anticipazioni: Riccardo la provoca

Iniziamo da Claudio che proseguirà nella sua conoscenza con la bella Ida Platano ma non all’interno dello studio, la storia tra i due sembra andare a gonfie vele, anche se come sappiamo benissimo Ida può ripensarci in ogni momento.

Anche per Alessandro sembra andare tutto bene dopo che ha decido di comunicare il suo interesse per Roberta di Padua, ma anche oggi assisteremo ad una accesa discussione in studio, forse serve sempre quel pizzico di brio nella coppia?

Ma facciamo attenzione a quello che sta facendo Riccardo Guarnieri che continua a provocare la bella tronista Federica Aversano, dopo essersi dichiarato apertamente, ma quando la donna gli ha chiesto di passare tra i suoi pretendenti ha detto di no ed è rimasto al trono over.

Ultimamente c’è stato un nuovo scontro ed è intervenuta direttamente Maria che ha chiesto al cavaliere di schierarsi e di capisce se proseguire con la tronista oppure nel suo percorso al trono over.

Arriviamo a Pinuccia che sembra nuovamente in lite con Tina e le due donne arriveranno nuovamente allo scontro, come era già successo in passato, con una forte discussione dai toni molto accesi.

Pinuccia scoppierà in lacrime e deciderà anche di uscire dallo studio ma arriverà la mitica Maria De Filippi a consolarla, insomma una puntata bella movimentata anche quella di oggi non credete.

Non ci resta che attendere le prossime in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 sempre alla stessa ora per capire come si svolgono le storie d’amore che stanno iniziando e se ci saranno delle nuove!