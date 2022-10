Una Vita anticipazioni: Guillermo e Azucena è tutto vero!

Una Vita anticipazioni 3 ottobre, per Guillermo e Azucena è tutto vero! Ecco cosa succede nella prossima puntata della telenovela spagnola.

Si riapre una nuova settimana all’insegna di Una Vita, telenovela spagnola che ormai da tanti anni intrattiene il pubblico di Canale 5; come ogni giorno, anche questa volta vi riportiamo dunque le anticipazioni per la nuova puntata in palinsesto.

Il progetto dei laboratori Quesada prosegue a gonfie vele e Genoveva è pronta ad ufficializzare la sua gravidanza, mentre per Guillermo e Azucena sembra essere finalmente tutto vero. Cosa succede oggi? Ecco le anticipazioni.

Una Vita anticipazioni 3 ottobre, per Guillermo e Azucena è tutto vero: cosa succede oggi

Dopo tante peripezie, sembra finalmente arrivato il momento per Azucena e Guillermo di vivere liberamente il loro amore; risolta la questione con Angel e Claudia, i due si sono finalmente dichiarati l’uno all’altra.

Adesso, c’è solamente da rendere la frequentazione ufficiale: Hortensia, anche se contraria, ha dato il suo consenso ad Azucena, mentre le cose potrebbero non essere così facili per Guillermo.

Suo padre Pascual è sempre stato contrario alla relazione e continuerà ad esserlo: stando alle anticipazioni per la puntata di oggi infatti, Guillermo si recherà a casa di Azucena ad ufficializzare la relazione senza che lui sia presente.

Durante il pranzo organizzato a casa delle sorelle Rubio, Guillermo chiederà a Hortensia il permesso di corteggiare Azucena; con lui è presente però solamente sua nonna Inma, mentre manca Pascual. La sua assenza indispettisce non poco Hortensia, che nell’ultimo periodo si è avvicinata al Sacristan.

Aurelio ha scoperto la verità su Fidel e Ramon ed è pronto a sfruttarla a suo vantaggio: il Palacios si è detto disponibile ad incontrarlo, ma non sa che presto il Quesada arriverà a minacciarlo come già fatto con altre persone e ad usarlo per i suoi scopi.

L’obiettivo di Aurelio è quello di far uccidere David a Ramon, facendo così sporcare le mani ad uno dei signori più stimati e retti del quartiere; cosa succederà nelle prossime puntate?