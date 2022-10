Orietta Berti senza veli, proposta cifra shock fatta alla cantante: ecco la situazione e come è andata a finire.

Orietta Berti è tornata protagonista indiscussa in tv: amatissima anche dalle nuove generazioni, la cantante è una delle opinioniste del Grande Fratello Vip 7 e ha già dimostrato di non avere remore nel dire la propria opinione.

Sul rapporto aperto tra Sofia Giale De Donà e il marito la Berti si è mostrata piuttosto tradizionalista, coerente anche con una scelta già fatta in passato; a quanto pare infatti, le sono state offerte cifre shock per posare senza veli.

Orietta Berti senza veli, proposta cifra shock fatta alla cantante: la confessione

In una precedente intervista al Maurizio Costanzo Show (come ricorda anche il sito leggo.it) la Berti ha fatto una confessione davvero incredibile circa una proposta che le hanno fatto nel corso della sua carriera.

A quanto pare infatti, le sono state offerte delle cifre davvero importanti per posare senza veli per varie riviste come Playboy e Playmen; l’usignolo di Cavriago però, sempre molto riservata e anche pensando a suo marito Osvaldo e alla sua famiglia, ha rifiutato l’offerta, non pensando minimamente ai tantissimi soldi in gioco.

“Mi hanno proposto una cifra enorme per posare nuda. Con quei soldi, avrei potuto comprarmi quattro appartamenti“ ha spiegato la cantante, continuando poi a spiegare i motivi del rifiuto.

“Oltre a essere una donna che ha del pudore, non ho accettato soprattutto per mia suocera. Voi non l’avete conosciuta, ma lei era molto forte. Mi avrebbe tolto mio marito” ha rivelato la Berti.

Alla fine, anche senza scatti, la Berti è riuscita a costruirsi una carriera brillantissima e, dopo decenni, ancora oggi è sotto i riflettori; dopo il featuring con Achille Lauro e Fedez è protagonista di un reality show seguitissimo anche dai più giovani, che hanno potuto apprezzare l’energia e la personalità della Berti.

Da qui a marzo, Orietta sarà sempre al centro dell’attenzione: la cantante stupirà il pubblico?