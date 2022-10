Non riuscire a dimagrire: tutto parte dalla psiche, il trucco che ti fa diventare magra

Molte donne e molti uomini vorrebbero con tutte le proprie forze dimagrire ed avere un aspetto più snello e più tonico ma nonostante anni di tentativi e di diete proprio non ci riescono.

Queste persone spesso arrivano a provare una grandissima frustrazione perché desidererebbero tanto dimagrire ma proprio non riescono a trovare la dieta giusta.

Tanta frustrazione: ecco come risolvere

Provare per lungo tempo a dimagrire ma senza risultati può essere estremamente frustrante.

Infatti quando una persona prova per tanto tempo a dimagrire e non ci riesce finisce per convincersi di non avere le capacità o magari proprio il fisico adatto ad essere snello. Se tu provi queste sensazioni devi renderti conto che in realtà (a meno che tu non abbia qualche genere di disfunzione fisica che ti rende oggettivamente difficile o impossibile dimagrire) tutto parte dalla mente. Infatti se il desiderio del cibo o il desiderio di una vita molto sedentaria sono radicati dentro di te, dimagrire ovviamente sarà molto difficile e non è cambiando tipo di dieta che riuscirai ad ottenere molto.

Dove bisogna intervenire per rendere tutto naturale

Sicuramente è importante sforzarsi di avere una dieta sana ed equilibrata ma se nel nell’economia del tuo equilibrio interiore c’è la necessità di mangiare tanto cibo o anche la necessità di avere una vita molto sedentaria è proprio su queste necessità che bisogna lavorare. Infatti è importante per te sederti un istante a valutare perché il cibo ti dà tanta soddisfazione e perché hai tanto bisogno di una vita sedentaria. Magari le due cose non esistono contemporaneamente oppure ce n’è soltanto una delle due. E’ soltanto analizzando profondamente le motivazioni che ti spingono a fare questo che potrai operare quel cambiamento che ti consentirà poi di dimagrire.

Gli esercizi mentali per rendere il dimagrimento facile

Infatti tantissime persone hanno difficoltà a dimagrire semplicemente perché non riescono a fare quei processi mentali necessari a capire come sostituire la gratificazione del cibo o quella della sedentarietà con qualcos'altro. In realtà molto spesso si tratta di un processo anche relativamente semplice e banale. La gratificazione del cibo e quella della sedentarietà non hanno nulla di male in se stesse e possono essere anche cose estremamente normali normali. Sostituendole con altri tipi di gratificazioni più sane e più vantaggiose per te potrai molto facilmente cambiare approccio alla dieta.