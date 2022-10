Scopriamo insieme che cosa ci attende per quanto riguarda il nuovo appuntamento con la nostra soap opera tanto amato.

Anche oggi, 3 ottobre, abbiamo modo di vedere una nuova puntata con il Paradiso delle Signore, ovvero la soap opera che tutti noi amiamo e che seguiamo da anni, dato che è giunta alla sua settima edizione.

Ma cosa ci attende per quanto riguarda Vittorio in particolare, andrà tutto liscio come pensiamo oppure no? Non ci resta che scoprirlo nelle prossime righe e vedere tutte le altre anticipazioni.

Il paradiso delle signore anticipazioni: Vittorio ha perso le speranze

Come prima cosa vi diciamo che Adelaide sembra molto convita di voler cedere le sue quote del paradiso, ma sembra aver cambiato completamente idea all’ultimo minuto, pugnalando praticamente alle spalle Vittorio.

L’uomo non sa come gestire la cosa che sta diventando sempre più complessa e complicata, deve rinunciare, nuovamente al suo sogno e non solo, avrò anche Matilde in pianta stabile nel suo ufficio!

La moglie di Tancredi è diventata la Vice di Adelaide che la presenta a tutti come la nuova direttrice, per il Conti questo è veramente un colpo bassissimo ed è veramente rammaricato da quanto accaduto.

Per quanto riguarda Ezio e Veronica è tutto finalmente come prima, l’uomo ha perdonato Gemma e non vede l’ora di potersi sposare con la donna che ama. Stefania ha iniziato il suo viaggio per far conoscere il suo libro per l’Italia, ma qualcosa preoccupa Veronica.

Ha paura che il suo amore si scordi del loro anniversario perchè è troppo impegnato con Gloria e Stefania, Gemma, dal canto suo cerca di aiutare la mamma ma non sarà poi così semplice, anzi.

Arriviamo a Salvatore che è rimasto da solo in casa, Anna infatti è partita per l’America ed Agnese e a Londra dalla figlia Tina, l’uomo non vede l’ora di abbracciare nuovamente la moglie e sogna questo momento.

Inizia anche a pensare a qualche bellissima sorpresa che può fare per quando tornerà a casa, pensa quindi di partecipare ad una gara di ballo per poter vincere dei biglietti per una stupenda crociera.

Ma chi lo aiuta? Arriverà in suo soccorso Irene ma mentre provano il Twist si farà male, sarà grave oppure no? Matilde, nel mentre, chiede alla Contessa una maggiore autonomia, ma sarà accolta la sua richiesta.

Cos’altro vedremo? Non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.05 su rai1.