Gf Vip, non ha deciso Marco Bellavia di lasciare il programma! Il retroscena shock sull’ex-conduttore di Bim bum bam, cosa succede?

In queste ultime ore, la casa del Grande Fratello Vip 7 è stata scossa dall’abbandono al reality show di Marco Bellavia; l’ex-conduttore non aveva raccolto tantissime simpatie tra i suoi coinquilini, esclusa ovviamente Pamela Prati.

Ma mentre i telespettatori già pregustavano una possibile storia tra i due, Bellavia ha deciso di lasciare il gioco: è stata davvero una sua scelta o c’è di più? Ecco i nuovi rumors a riguardo davvero shock.

Gf Vip, non ha deciso Marco Bellavia di lasciare il programma!? I nuovi rumors

Negli ultimi giorni, Bellavia ha mostrato di avere dei problemi interiori, come da lui stesso dichiarato tra l’altro nella scorsa puntata di giovedì; il conduttore è stato parecchio male, ma i suoi compagni d’avventura pare non gli siano stati a fianco, come sottolineato da Sonia Bruganelli.

Alla fine, è arrivata la decisione di Bellavia di lasciare la casa; Antonella Fiordelisi, quella che più ha provato a stare vicino al conduttore, ha cercato di convincere gli altri concorrenti a far cambiare idea a Marco, ma c’è stato solamente un saluto per molti spettatori piuttosto falso.

Nuovi rumors però sembrano mettere in evidenza come la scelta di lasciare il gioco non sia stata presa da Bellavia; su Twitter infatti Davide Maggio (come segnala anche il sito ogmag.net) ha affermato che non è stato direttamente il conduttore a volersene andare.

“Mi risulta che il ritiro di Bellavia non sia una scelta del concorrente. E se è vero, come è vero, che condivido in pieno la decisione, è altrettanto vero che deve risponderne chi ha valutato la situazione (per me serissima) e permesso l’ingresso del concorrente“ ha spiegato l’esperto di gossip e tv.

“Detto questo, prenderei anche dei provvedimenti seri nei confronti di quegli squallidi coinquilini che, in nome di questa fot**ta ricerca della clip, hanno preferito scagliarsi contro questo poveretto anziché comprendere e aiutare” si legge in un secondo Twitter, al fianco di Bellavia.

Durante la prossima puntata, il caso Bellavia farà sicuramente discutere; sin dall’inizio, questa settima edizione si è dimostrato essere davvero più movimentato che mai.