Romina Power: ecco perché ha fatto questa scelta da anni

Romina Power torna al centro dei gossip per via di una questione shock. Ora la cantante rivela perché ha deciso di indossare sempre la sua famosa tunica. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Romina Power è sicuramente una delle cantanti più amate di sempre. D’altronde, la sua storia con Albano rimarrà per sempre nel cuore dei suoi fan. Ma vi siete mai chiesti perché la diva indossa sempre lo stesso outfit? Ora a rivelare la motivazione è stata proprio lei. Scopriamo nel dettaglio le sue parole.

La canzone Felicità, cantata mano nella mano con Al Bano rimarrà per sempre uno dei ricordi più belli per i fan di Romina Power. Nonostante, la storia tra i due sia giunta al termine da ormai molti anni, i due sono ancora una delle coppie più amate in Italia.

Avrete notato, che Romina, nella maggior parte sue esibizioni canore indossa sempre lo stesso outfit, ovvero una lunga tunica. Questa in realtà si chiama caftano e dietro questo abbigliamento c’è una motivazione ben precisa. Siete curiosi di scoprirla? Vediamola insieme.

Romina Power: ecco perché indossa sempre la tunica

Il look di Romina Power è lo stesso da diversi anni, ma non solo, che sia sul palcoscenico o a fare shopping, l’outfit della cantante è sempre la sua famosa tunica. Questi vestiti si chiamano caftani e sono delle ampie tuniche con stampe divertenti e colorati. Oltre a questo, Romina non indossa mai le scarpe alte. Ma perché ha deciso di sfoggiare questo look così particolare?

La stessa Romina ha rivelato che ci sono due motivi ben precisi, il primo riguarda il senso senso del gusto, infatti a lei piace moltissimo questo outfit. Ma non solo, questo vestiario rappresenta perfettamente il suo stile di vita. Infatti, da ormai diversi anni la cantante si è avvicinata al buddismo, dedicandosi completamente alla meditazione e al benessere spirituale.

Infine, il secondo motivo riguarderebbe una possibile cicatrice causata dopo un intervento chirurgico. Romina sfoggiando questi abiti cerca di nasconderla. Per quanto riguarda la scelta di indossare sempre le scarpe basse la motivazione sarebbe legata ad un piccolo problema di salute. Infatti, la cantante ha subito una lesione al ginocchio, motivo per cui non potrebbe più indossare i tacchi.