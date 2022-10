Miriam Leone senza veli e senza trucchi: un sogno!

Miriam Leone senza veli e senza trucchi, l’attrice è davvero un sogno: la foto lascia tutti ancora una volta senza parole.

Miriam Leone è ormai da diverso tempo una vera e propria icona di sensualità, oltre che una delle attrici italiane più popolari e richieste; la carriera dell’ex-Miss Italia siciliana è più florida che mai e i fan la amano alla follia.

Tra un progetto cinematografico e l’altro, servizi fotografici e campagne pubblicitarie, la Leone è anche attivissima sui social dove si mostra più bella che mai; senza veli e senza trucchi è un sogno, lancia anche un messaggio molto profondo.

Miriam Leone senza veli e senza trucchi, l’attrice è davvero un sogno: la foto che lascia senza parole così come il messaggio

Grazia, eleganza, bellezza e sensualità sono tutte qualità che appartengono all’attrice, come dimostra ogni volta che posta qualche foto sul suo profilo Instagram.

Le Leone comunque, nonostante la popolarità, è sempre rimasta attaccata alla sua semplicità, tanto che non è molto favorevole a ritoccare le foto; sul suo profilo Instagram, si è mostrata senza veli e senza filtri al mare, lanciando un messaggio a tutti i follower.

“Dovrebbe essere un claim ragazzi/e, il nostro mantra, la nostra forza, la nostra autodeterminazione… e sì, ci vuole forza, tanta forza ad accettare ciò che non ci piace di noi (che non è detto siano difetti, a volte sono nostre fissazioni, nostre ossessioni, compagni sgradevoli con cui magari siamo cresciuti/e …) e a un certo punto LIBERARSI, ACCETTARSI” scrive l’attrice nella didascalia della foto, che la immortala di spalle e in topless.

Alla sua bellezza, accompagna dunque tanto interesse per le tematiche social, tano che nella didascalia si legge ancora: “Non significa accontentarsi, ma ricercare la versione migliore di noi stessi e abbracciarla… ragazzi/e giocate con i filtri se volete, ma non diventatene mai schiavi/e … è per questo che mostro da sempre foto di me senza trucco, naturali, cerco la luce, ma mai la falsità” spiega. I fan, oltre che per il suo talento e la sua bellezza, la amano moltissimo anche per questo.