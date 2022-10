Impossibile che tu possa trovare la risposta corretta, prova!

Riuscite a risolvere questo test? È una domanda che è comparsa anche nei quiz per entrare nella facoltà di Medicina. Forza cosa state aspettando?

Il test proposto oggi è una domanda, comparsa anche nei quiz fatti per entrare nella facoltà di Medicina. Quello che serve qui è la logica.

Sul web si trovano molti quiz simili a questo e per riuscire a trovare la riposta esatta quello che bisogna fare è allenare la vostra mente facendone sempre di più.

Potete scegliere anche di sfidare la vostra famiglia o i vostri amici, dividendovi in squadre e vedere chi riesce a rispondere nel minor tempo possibile.

È possibile anche attivare un timer: ad esempio lo potete impostare a 30 secondi, scaduto il tempo vedete chi ha vinto.

Test: riesci ad dare la risposta esatta?

Insomma, fatta questa premessa andiamo a vedere cosa ci chiede la domanda. Come abbiamo già accennato in precedenza, è uno dei tanti quiz che compongono il test per entrare a far parte della facoltà di medicina.

Vediamo insieme il quesito: Quante sono le cifre da 1 a 8 comprese che hanno almeno due delle seguenti tre proprietà? a). La cifra è dispari; b). la cifra è uguale o minore a 6; c). la cifra è uguale o maggiore a 6.

Ora cercate di ragionarci su: importante per chi avesse scelto di impostare il timer che avete un tempo prestabilito entro il quale dovete dare la risposta. Se invece aveva optato per non metterlo, potete prendervi tutto il tempo necessario.

Potete anche utilizzare carta e penna se ne avete bisogno. Se non siete riusciti a rispondere a questa domanda, possiamo darvi una mano noi, ovvero vi possiamo dare 4 opzioni di scelta, ma ricordate che solo una è la risposta esatta: 5, 2, 4 o 6?

Allora avete risposto bene al quesito? Andiamo a vedere la risposta esatta qual è: le cifre che hanno almeno due delle proprietà sono 5 e sono: 7 (prima e seconda);

5 (prima e terza); 3 (prima e terza); 1 (prima e terza); 6 (seconda e terza).

Per cercare di rispondere sempre in modo corretto e velocemente, è necessario allenare la nostra mente.

E voi siete riusciti a dare la risposta esatta?