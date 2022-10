Il commissario Montalbano: la notizia shock

Un grande successo per il telefilm, che va in onda su Rai Uno, Il Commissario Montalbano, con protagonista Luca Zingaretti.

Il Commissario Montalbano torna in tv sulla Rai e come ogni volta è un grande successo. Questa fiction è tratta da una serie di romanzi scritti dall’indimenticabile Adrea Camilleri.

Sono andati in onda su Rai Uno le prime tre puntate che hanno registrato grandi numeri. Anche nelle pagine del settimanale Di Più Tv si può leggere un trafiletto in cui si elogia moltissimo proprio questa fiction.

Infatti, è possibile leggere “Bentornato Montalbano” ed anche “La storia d’amore tra gli italiani e questa fiction non finisce mai”.

Le puntate fanno parte della prima stagione che sono state “restaurate e ora vanno in onda in una veste nuova e brillante, ottenendo sempre eccellenti ascolti”.

Tornano le repliche de Il Commissario Montalbano

Inoltre, sempre sul giornale Di Più Tv, si legge anche dei molteplici complimenti fatti a tutto il cast, quindi a Luca Zingaretti, che ormai per tutti è il Commissario Montalbano, ma anche a Cesare Bocci e Angelo Russo, che interpretano i personaggi di Mimì Augello e Agatino Catarella.

Montalbano è una garanzia: tutti gli italiani ormai si sono affezionati al Commissario. Ma come è nata l’idea di scrivere proprio di questo personaggio a Camilleri?

A rivelarlo è proprio lui, in una vecchia intervista ha detto che era il 1967 ed il padre stava morendo e lui che era sempre al suo fianco e gli raccontò una storia e promise proprio a suo padre di renderla pubblica. E così fece qualche anno dopo.

Solo nel 1994 però Montalbano prese forma e pubblicò il suo primo romanzo La Forma dell’acqua. E scelse questo nome per omaggiare il suo collega, lo spagnolo Manuel Vazquez Montalban, che come lui ha inventato un famoso investigatore amante, tra l’altro, della buona cucina Pepe Carvalho.

E la trama di questo primo episodio vede due geometri, che per necessità fanno il lavoro di ‘munnizzari’ in una zona malfamata frequentata da prostitute, trovano in un’auto il cadavere di un uomo di loro conoscenza, un ingegnere e politico.

Uno dei due trova anche una collana di grandissimo valore, ma anziché consegnarla agli investigatori, la nasconde sperando di poterla vendere per avere i soldi per curare il figlioletto malato.

E voi siete grandi fan del Commissario Montalbano?