Scopriamo insieme per quali segni dello zodiaco non sembra esserci un buon periodo all’orizzonte, magari ci siamo anche noi.

Come vi diciamo sempre è divertente leggere l’oroscopo e tutto quello che lo circonda perchè ci fa entrare in un’altro mondo e ci permette di staccare la spina dalla vita di tutti i giorni.

Noi oggi oerò, vi vogliamo indicare per quali segni in particolare ci possono essere delle brutte notizie all’orizzonte ma allo stesso tempo ricordarvi che non hanno un base scientifica e con questo spirito vanno presi, percè tutto dipende sempre da noi.

Brutte notizie per questi segni, attenzione! Ci sei anche tu?

Iniziamo, quindi dicendo che per tutti i segni i primi giorni del mese di ottobre ci sono grandissime aspettative, ma non per tutti saranno così favorevoli, anzi, per alcuni ci sono delle tensioni nell’aria e questo non favorirà un bel momento.

Il primo segno di oggi è quello dei Gemelli, che una multa o qualche problema molto pratica finiranno per far si che ci sia una bella litigata con il proprio compagno o compagna e questo scaturirà in una brutta litigata.

Ci vorrà qualche momento in più per fare pace, forse anche un paio di giorni, ma poi tutto dovrebbe tornare nella norma, sempre che voi lo vogliate, altrimenti tutto potrebbe finire in questo modo.

Il prossimo segno di oggi è quello del Leone, che ha problemi con alcune persone che ha attorno, sono diventate “tossiche” per lui e per questo motivo è molto nervoso ed agitato, creando momenti di nervosismo con tutti.

Chiederà aiuto all’amico di sempre che lo farà completamente staccare da quello che sta vivendo portandolo via come ai vecchi tempi, ovvero quando erano giovani, ma decide di tenere tutto nascosto al proprio compagno o compagna, come mai?

Ultimo segno di oggi è quello del Capricorno, che ha qualche problemino sul posto di lavoro, ma niente che non si possa risolvere, solamente che sta vivendo un momento no e non sa cosa fare.

Chiederà aiuto alla persona più vicina a lui al quale confiderà tutte la sue paure ed insieme possono riuscire a superare questo momento particolare, se invece decide di fare tutto da solo non è detto.

E voi siete uno di questi segni che vi abbiamo appena indicato e che potrebbero avere dei momenti no nei prossimi giorni? Continuate a seguirci per scoprire sempre nuove informazioni e passare del tempo in relax.